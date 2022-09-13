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永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

凶手抱著裝有死者肢體的垃圾袋，準備扔進垃圾車運往焚化爐。（翻攝畫面）

▲凶手抱著裝有死者肢體的垃圾袋，準備扔進垃圾車運往焚化爐。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本月初，新北市永和區「再度」發生分屍案，這已是5年內第3起分屍命案，頻率之高，史上之冠，警界稱奇。這起兇殺案起因73歲的梁姓男子，不滿同住的54歲小弟借錢4萬多元不還，加上認為弟弟「強佔」3個房間居住，害他每月損失8千元房租收入，新仇舊恨下，凌晨趁他熟睡之際，持水果刀刺向心臟，一刀斃命。

行兇後的梁嫌，立即持多把菜刀將弟弟大體分屍，包括頭、雙手、左腳皆被他砍下，刻意用垃圾袋包裝後，再拿到垃圾車當一般垃圾丟棄，企圖讓肢體隨著家庭垃圾，扔進焚化爐內焚毀滅證。但法網恢恢，在嫌犯尚未肢解棄屍完成前，1通電話讓他計謀無法得逞。

葬儀社人員將死者殘存大體從公寓搬下樓，準備運往殯儀館等候相驗。

▲葬儀社人員將死者殘存大體從公寓搬下樓，準備運往殯儀館等候相驗。

凶手（紅圈處）隨身拖著紅色行李箱，相當醒目。（翻攝畫面）

▲凶手（紅圈處）隨身拖著紅色行李箱，相當醒目。

原來，死者的1名女性友人多日未見他的行蹤，心生可疑下向派出所報案，警方到死者住處外，聞到疑似屍臭味，破門一看才發現這起駭人分屍案。當警方過濾監視器畫面時，赫然發現凶手抱的垃圾袋，竟露出一隻手掌，情形像似在喊冤。最後靠著1通超商店員報案電話，警方不到24小時就逮捕涉案的梁姓大哥。

曾開天眼的電視台攝影記者，在警局前聞到屍臭味，更驚見死者現身。

▲曾開天眼的電視台攝影記者，在警局前聞到屍臭味，更驚見死者現身。

警方調查，兇熑個性孤僻，平日少與人互動，母親在世時也疏於照顧；但死者對母親極為盡孝，甚至辭了法警工作，只為專心照料母親。在梁嫌被捕、準備帶回警局時，1名曾開天眼的電視台攝影記者到分局採訪，突然聞到一股屍臭味，抬頭一看，竟發現死者就出現在警局旁，似在等候哥哥，靈異狀況頻傳。


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【永和分屍冤魂現1】警破門發現殘缺屍塊　調監視畫面驚見恐怖一幕
【永和分屍冤魂現2】分局門口突飄屍臭味　無頭怨靈現身等大哥

 

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