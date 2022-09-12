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烏來五重溪瀑布山洪暴發！「泥水狂灌」道路險遭吞沒　驚人畫面曝

記者閔文昱／綜合報導 

梅花颱風從台灣本島東北方海面掃過，雖然沒有登錄，外圍環流仍在各地造成雨勢，新北烏來累計雨量更來到371毫米。有民眾直擊，五重溪瀑布往蝴蝶公園方向道路已經有不少積水，一旁還有瀑布伴隨泥沙向下狂灌，場面怵目驚心。

一名網友12日中午在臉書「爆廢公社」PO出影片，當時他正行駛在五重溪瀑布往蝴蝶公園方向道路，而受到颱風影響，新北市山區出現較大雨勢，不僅道路多處積水，一旁更是出現山洪暴發景象，瀑布水流量也變得十分壯觀，幾乎快要將道路吞噬，讓不少人都替路過駕駛捏了一把冷汗。

▲網友拍下五重溪瀑布往蝴蝶公園方向山洪暴發畫面。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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▲網友拍下五重溪瀑布往蝴蝶公園方向山洪暴發畫面。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

影片曝光後，網友紛紛留言，「為什麼你有勇氣開過去」、「這衝過去的瞬間腳應該很軟」、「太刺激了⋯如果是我的話，我應該會掉頭不敢開過去」、「太恐怖了吧」、「心臟會漏好幾拍」、「這快要是土石流吧」、「太扯了，這是水庫洩洪吧」、「敢開過去真的很猛」。

梅花颱風12日晚間8點位於台北東方約250公里的海面上，以每小時10公里向向北轉北北西前進，暴風圈已進入台灣東北部及北部近海，今晚到明天（13日）北部及東北部地區降雨較持續且雨勢明顯，其他地區亦有降雨，但以局部且短暫的陣雨為主，其中北部、東北部地區及中部山區有局部大雨或豪雨發生的機率。

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