高雄離奇車禍！女騎士遭拖行5m再被拉上車載走　真相曝光神展開

記者賴文萱／高雄報導

高雄今（12）日發生一起驚悚離奇車禍，警方獲報有女子騎機車昏倒後，被汽車駕駛強拖上車載離現場，警方到場後未發現傷者，調閱監視器追查發現，該林姓汽車駕駛與陳姓女機車騎士為男女朋友，因發生口角糾紛，林男準備開車離開，卻遭陳女騎車攔阻才導致事故。目前該案已依家暴案件逕行通報。

▲高雄女騎機車倒地遭拖行5m，警急追男駕駛強拖上車原因。（圖／記者賴文萱翻攝）

鼓山分局龍華派出所下午3點31分獲報，鼓山區明華路有女子騎機車昏倒，被一部汽車駕駛拖上車後載離現場。經派員到場未發現傷者，隨即調閱監視器，發現55歲陳姓女子騎乘機車，跟隨58歲林姓男子所駕駛的自小客車，當時陳女用手拉住自小客車副駕駛座門把，導致被拖行約5公尺倒地。

▲▼當時陳女用手拉住自小客車副駕駛座門把，導致被拖行約5公尺倒地。（圖／記者賴文萱翻攝）

林男見狀停車並將女子扶上車後駕車離去，員警調閱現場周遭監視器發現該部自小客車駛離現場後，即往十全路高雄醫學院方向行駛。

經派員前往高醫了解案發情形，林男稱與陳女是男女朋友關係，今日因發生口角糾紛，林男開車準備離開時，遭陳女阻攔，才導致陳女遭該汽車拖行，而林男發現陳女倒地即將陳女載至高醫就醫。

初步了解，陳女僅手腳輕微擦傷，不願提告，也不願警方處理，該案後續依家暴案件逕行通報。