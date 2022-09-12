騎士耍帥壓車慘摔！滑進「休旅車底」遭輾過　瞬間燒成一團火球

記者朱祖儀／綜合報導

有些人喜歡追求刺激會在路上競速，且不停壓車耍帥，但千萬要小心安全。近日網路上流傳一段影片，看到有機車騎士在馬路上狂飆，結果騎到一半壓車失手慘摔，滑進對向車道的休旅車底，遭輾過後瞬間燒成一團火球。不少網友看到後表示「真的芭比Q了」。

▲騎士騎車炫技結果慘摔。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

「各位觀眾！壓車芭比Q…」原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享一段影片，看到一群人騎著重機在馬路上飆速，其中一名騎著紅色機車的騎士特別顯眼，他一開始先是以站立姿勢騎乘，接著速度越來越快，在連續彎道的地方也完全沒有減速，接連超過好幾輛車，且不停壓車耍帥。

但沒想到下秒該名騎士過彎時失手，不慎摔倒在地，且當下完全煞不住，直接滑到對向黑色休旅車的車底，慘被對方輾過去。更驚悚的是，機車被輾過之後瞬間燒成一團火球，看起來相當驚人，不過影片最後並沒有透露騎士是否生還，也無法得知確切的發生地點。

▲機車被休旅車輾過後，瞬間燒成火球。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

不少人看完影片後表示，「汽車真的很衰」、「原地火化省了一筆費用」、「人應該很難活著了」、「沒有下次了」、「一入彎角度就不對了」、「四輪被連累，不會事後還要賠錢吧？」、「沒了！人生登出了」、「惡靈戰警上身」、「對向的車主應該沒事吧？」「汽車有夠衰，正常行駛卻遇到猴子」。