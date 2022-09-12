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7-11首間「元宇宙超商」進駐校園！X-STORE 6可邊刷邊買免排隊

▲▼7-ELEVEN打造元宇宙未來超商，X-STORE 6號店進駐世新大學，可一站體驗AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）雙科技應用。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN打造元宇宙未來超商，X-STORE 6號店進駐世新大學，可一站體驗AR、VR。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN打造元宇宙未來超商「X-STORE 6號店」進駐世新大學，可一站體驗AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）雙科技應用；更首創X-STORE APP，創造沉浸式數位消費體驗，突破實體賣場空間陳列限制，以直覺式VR串連i預購平台下單，讓消費者可以邊逛、邊刷邊買，全程免排隊，一指輕鬆完成。

▲▼7-ELEVEN打造元宇宙未來超商，X-STORE 6號店進駐世新大學，可一站體驗AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）雙科技應用。（圖／業者提供）

▲X-STORE 6是首家進駐校園商場的未來商店，坐落於世新大學管理學院1樓，門市總營業面積29.8坪。（圖／業者提供）

「X-STORE 6」是首家進駐校園商場的未來超商，整合6家科技大廠架構的10項專業科技技術，坐落於世新大學管理學院1樓，門市總營業面積29.8坪，包括「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規劃。

▲▼7-ELEVEN打造元宇宙未來超商，X-STORE 6號店進駐世新大學，可一站體驗AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）雙科技應用。（圖／業者提供）

▲▼消費者走進X-STORE 6實體門市，透過智慧型手機、平板電腦開啟遊戲化的X-STORE APP，即可體驗元宇宙服務平台。（圖／業者提供）

▲▼X-STORE 6 提供智能、肖像、複合三重體驗。（圖／業者提供）

消費者走進X-STORE 6 實體門市，透過智慧型手機、平板電腦開啟遊戲化的「X-STORE APP」，登入OPEN POINT會員，即可體驗AR、VR雙購物架構元宇宙生活服務平台，OPEN!家族化身虛擬店長、店員，陪伴消費者探索元宇宙超商。

只要在X-STORE 6 實體貨架上拿起商品、手機掃一下，即可透過AR（擴增實境）掌握最新的商品資訊、優惠好康，節省消費者搜尋商品資訊的時間成本，且門市張貼POP作業流程省力化、省紙化，解放門市勞務，同時環保愛地球。

▲▼X-STORE 6 提供智能、肖像、複合三重體驗。（圖／業者提供）

▲▼在貨架上拿起商品、手機掃一下，即可透過AR（擴增實境）掌握最新的商品資訊。（圖／業者提供）

▲▼X-STORE 6 提供智能、肖像、複合三重體驗。（圖／業者提供）

此外，X-STORE 6 也突破了實體門市賣場空間陳列商品數限制，串聯X-STORE APP融合VR（虛擬實境）購物體驗，不論是3C、家電、家具、精品專櫃⋯等各式生活所需，透過直覺式VR串連「i預購」平台輕鬆下單，快速連結OPEN POINT生態圈，全程無須排隊，結帳、累點、存發票等購物流程，只要一指就能輕鬆完成。

▲▼X-STORE 6 提供智能、肖像、複合三重體驗。（圖／業者提供）

▲X-STORE 6除了體驗AR擴增實境、手機自助結帳體驗外，同樣提供自助結帳體驗。（圖／業者提供）

而X-STORE 6的實體店鋪，全店以「角落小夥伴」烘焙主題廚師造型進行視覺設計，還推出主題限定商品專區；更是首家X-STORE導入「多功能包廂專區」，5間單人包廂提供桌椅、插座等，滿足學生或附近上班族的空間需求。「複合體驗區」也導入人氣餐飲品牌，包括Mister Donut、Cold Stone、Semeur聖娜、CITY PRIMA 等。

▲▼首家X-STORE導入「多功能包廂專區」，5間單人包廂提供提供桌椅、插座等，滿足學生或附近上班族的空間需求。（圖／業者提供）

▲▼首家X-STORE導入「多功能包廂專區」；「複合體驗區」也導入人氣餐飲品牌。（圖／業者提供）

▲▼X-STORE 6 提供智能、肖像、複合三重體驗。（圖／業者提供）

此外，X-STORE 6 也導入可製作咖啡的「智Fun機」，無需店員操作，也不用另外下載App，從點選到咖啡製作完成大約只要35秒，近期還加入OPEN POINT 行動隨時取兌換功能。

▲▼X-STORE 6 提供智能、肖像、複合三重體驗。（圖／業者提供）

▲智能咖啡機，35秒取得咖啡。（圖／業者提供）

7-11推出的「智FUN機」陸續開發4℃、18℃、CITY CAFE、現做熱便當⋯等4種機型，擴大商品結構滿足消費需求，服務機台達1600台。近期更以智FUN機串聯外送平台foodomo發展新零售商業模式，架構智能美食街服務，成功吸引周邊上班族計畫性預約午餐、下午茶，搭配低接觸非現金支付模式，打造就近買、安全付、安心吃的智能生活型服務平台。

▲▼X-STORE 6 提供智能、肖像、複合三重體驗。（圖／業者提供）

▲▼X-STORE6透過智能、肖像、複合三重體驗，滿足世新大學週邊上班族、學生、教師生活消費需求。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN打造元宇宙未來超商，X-STORE 6號店進駐世新大學，可一站體驗AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）雙科技應用。（圖／業者提供）

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