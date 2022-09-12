「貨櫃擺陣」夜間燈光曝光！高雄港超迷幻「設計中島」9月底開展

▲台灣設計展將於高雄登場，「貨櫃擺陣」夜間燈光設計曝光。（圖／高雄市政府文化局）



記者林育綾／綜合報導

2022台灣設計展將於高雄舉行，蓬萊商港區將變身為「設計中島」，日前公開了22座巨型貨櫃擺陣，壯闊氣勢讓網友驚嘆不已；而高雄市府再度曝光貨櫃擺陣的夜間模擬圖，加上燈光設計後更添奇幻魅力！

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▲蓬萊商港區變身為「設計中島」，日前公開22座巨型貨櫃前進擺陣成圓。（圖／高雄市政府文化局）

高雄港中常見的貨櫃，承載貨物與世界交流，是經濟力的象徵，而蓬萊商港區也是過去的經濟中島，此次透過台灣設計展，以10大展覽翻轉港區，變身為充滿明日願景的「設計中島」。

而在設計中島最特別的展區，就是以22座巨型貨櫃，裝載22組台灣設計力的「台灣設計設計台灣」，貨櫃將滿載創意，讓世界看見台灣無限的設計力。

▲「貨櫃擺陣」夜間燈光設計曝光，邀請FREES創意總監馮建彰，負責整體燈光與氛圍設計。（圖／高雄市政府文化局）

身為「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」總策展人之一的史哲表示，1961年日本學者川添登所著「何謂設計」一書中，曾提出以人、自然、社會構成世界三要素，而設計是三個要素間溝通的媒介，如一個穩定的三角形，建構出設計的基礎思維。

史哲表示，在60年後的2022年，如何詮釋當代社會下設計的意義與使命，便以代表最穩定的三角形為核心，向外擴散出一個環型的圓，演化出更多元跨界的設計面向。期待該展可以成為台灣設計的新基礎，邁向新的設計時代。

▲高雄蓬萊商港「貨櫃擺陣」夜間燈光設計曝光。（圖／高雄市政府文化局）



高雄市政府文化局長王文翠表示，高雄氣候總是艷陽高照，但港區的晚風其實相當舒適宜人，因此期待讓夜間最能觸動人心的「燈光設計」成為展覽的一部分，邀請FREES創意總監馮建彰，負責整體燈光與氛圍設計，讓這座落在設計中島上的貨櫃展場，無論日夜，本身的空間設計都很精采。

「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」共集合了22組台灣各面向的設計力，設計師與團隊皆是台灣當代一時之選，一個團隊策劃一座貨櫃，將於9月30日於設計中島展出，相關資訊也會在「台灣設計設計台灣」官網公開。

▲▼加入夜間燈光設計，讓貨櫃展場無論日夜都很精采。（圖／高雄市政府文化局）

