威廉「對梅根示好」超暖動作曝光！　卻因1件事輸哈利

英國威廉王子、凱特王妃、哈利王子和夫人梅根10日現身溫莎堡,就在4人下車後,威廉伸手示意,引導當時站在較遠處的梅根上前與工作人員打招呼,肢體語言專家表示,這是威廉對梅根釋出善意的展現。另方面,4人離場時,哈利幫梅根開車門的舉動大獲好評,威廉則因沒幫凱特開車門受到不少人議論。

每日星報報導,威廉、凱特、哈利、梅根當天搭乘同一部車,並在溫莎城堡入口處下車。依據畫面,威廉、哈利先後與工作人員握手,凱特接著走到威廉身邊,也與工作人員打招呼,但此時梅根似乎被獨自留在另一側,小心翼翼地移動步伐,直到威廉轉頭看向她,伸手示意引導,把她介紹給工作人員。

肢體語言專家朱蒂詹姆斯(Judi James)認為,威廉此舉是釋出善意的表現。依據畫面,在威廉示意後,梅根比工作人員先伸出手,兩人才握手,而哈利則是在梅根與對方打完招呼後,緩緩走到她的身邊,看著她,伸手輕扶著她的腰部,給予安全感與陪伴。在工作人員離開後,4人一起走向門口處。

朱蒂詹姆斯也說,這兩對夫妻分開來與在場者致意時,哈利與梅根對人群似乎顯得有些謹慎,但當哈利接受到粉絲們的支持時,變得更加放鬆,也恢復以前的笑容。

另方面,在4人結束悼念行程準備離場時,哈利向人群揮手致意後,迅速走到座車左側為梅根打開車門,確認妻子上車後再關好車門,十足展現出夫妻間的甜蜜互動。

這一幕大獲好評,更有網友表示,「無論大家怎麼評論哈利、梅根,他都會用手從背後摟住她,為她打開車門,他愛她,這已讓我神魂顛倒」、「哈利手腳笨拙地為梅根開車門,又把門關上,證明他的騎士精神(chivalry)並未消失」。

然而威廉卻也因此成為議論焦點,因為威廉與凱特是分別各自上車。有網友指出,威廉對凱特明顯缺乏騎士精神,「哈利為妻子開門,確保她的安全,但威廉沒有,結案」、「哈利是個紳士,威廉卻表現得像他的父親」。

