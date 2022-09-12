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威廉「對梅根示好」超暖動作曝光！　卻因1件事輸哈利

▲4人下車後，凱特跟上威廉、哈利與工作人員打招呼，梅根見威廉示意才上前握手。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國威廉王子、凱特王妃、哈利王子和夫人梅根10日現身溫莎堡，就在4人下車後，威廉伸手示意，引導當時站在較遠處的梅根上前與工作人員打招呼，肢體語言專家表示，這是威廉對梅根釋出善意的展現。另方面，4人離場時，哈利幫梅根開車門的舉動大獲好評，威廉則因沒幫凱特開車門受到不少人議論。

每日星報報導，威廉、凱特、哈利、梅根當天搭乘同一部車，並在溫莎城堡入口處下車。依據畫面，威廉、哈利先後與工作人員握手，凱特接著走到威廉身邊，也與工作人員打招呼，但此時梅根似乎被獨自留在另一側，小心翼翼地移動步伐，直到威廉轉頭看向她，伸手示意引導，把她介紹給工作人員。

▲▼ 英國威廉王子、凱特王妃、哈利王子和夫人梅根先後與工作人員握手致意 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼威廉、凱特、哈利和夫人梅根先後與工作人員握手致意，接著走向門口。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 英國威廉王子、凱特王妃、哈利王子和夫人梅根先後與工作人員握手致意 。（圖／達志影像／美聯社）

肢體語言專家朱蒂詹姆斯（Judi James）認為，威廉此舉是釋出善意的表現。依據畫面，在威廉示意後，梅根比工作人員先伸出手，兩人才握手，而哈利則是在梅根與對方打完招呼後，緩緩走到她的身邊，看著她，伸手輕扶著她的腰部，給予安全感與陪伴。在工作人員離開後，4人一起走向門口處。

朱蒂詹姆斯也說，這兩對夫妻分開來與在場者致意時，哈利與梅根對人群似乎顯得有些謹慎，但當哈利接受到粉絲們的支持時，變得更加放鬆，也恢復以前的笑容。

▲▼ 英國威廉王子、凱特王妃、哈利王子和夫人梅根10日現身溫莎堡。（圖／路透）

▲▼ 英國威廉王子、凱特王妃、哈利王子和夫人梅根10日現身溫莎堡。（圖／路透）

另方面，在4人結束悼念行程準備離場時，哈利向人群揮手致意後，迅速走到座車左側為梅根打開車門，確認妻子上車後再關好車門，十足展現出夫妻間的甜蜜互動。

這一幕大獲好評，更有網友表示，「無論大家怎麼評論哈利、梅根，他都會用手從背後摟住她，為她打開車門，他愛她，這已讓我神魂顛倒」、「哈利手腳笨拙地為梅根開車門，又把門關上，證明他的騎士精神（chivalry）並未消失」。

▼哈利在結束悼念行程準備離場時，為妻子梅根開車門的貼心舉動，意外引起關注。（圖／翻攝自YouTube）

然而威廉卻也因此成為議論焦點，因為威廉與凱特是分別各自上車。有網友指出，威廉對凱特明顯缺乏騎士精神，「哈利為妻子開門，確保她的安全，但威廉沒有，結案」、「哈利是個紳士，威廉卻表現得像他的父親」。

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