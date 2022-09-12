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影片曝！巴布亞紐幾內亞強震4死　災民尖叫逃難路裂「吞人大縫」

記者張靖榕／綜合外電報導

巴布亞紐幾內亞11日發生規模7.6的強震，目前死亡人數已攀升至4人，還有多人受傷，當地災情包括馬路隆起裂出足以吞人的大縫，多棟建築物受損，更有未經證實的消息稱，多棟建築物被埋。流傳的畫面顯示，地震當時路上人們驚慌失措，不斷吼叫狂奔，大地發出巨響，十分恐怖。

▲▼巴布亞紐幾內亞發生規模7.6地震。（圖／翻攝推特）

▲地基垮、馬路斷裂，路人驚險逃生。（圖／翻攝推特）

地震發生位於萊城（Lae）西北西邊80公里處，雖然地處偏遠，但震度之大連遠在500公里外的首都摩斯比港（Port Moresby）都有感。

▲▼巴布亞紐幾內亞發生規模7.6地震。（圖／翻攝推特）

▲▼巴布亞紐幾內亞發生規模7.6地震，許多基礎設施被破壞。（圖／翻攝推特）

▲▼巴布亞紐幾內亞發生規模7.6地震。（圖／翻攝推特）

社群媒體上流傳的畫面顯示，當7.6強震來襲時，馬路路面立刻隆起斷裂，出現巨大裂縫，不遠處的路燈傾倒，四周建物因為結構受到嚴重破壞，發出許多聲響，男男女女因為害怕不斷哭叫，戈羅卡大學（University of Goroka）校舍的窗戶與欄杆被震壞、外牆大片脫落。

目前尚無法清楚完整的人員傷亡以及財務損失計算，巴國政府也未給出任何的死亡人數統計，但聯合國人道事務協調廳亞太分布指出，已有4例死亡與4例受傷通報。

拉伊海岸縣（Rai Coast）1人被山體滑坡壓死，莫雷貝的3人則被活埋。該地區的電線、網路線、高速公路都毀損，不過機場仍能起降。

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