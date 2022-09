巴布亞紐幾內亞7.6強震！一度發布海嘯警報　最新災情畫面曝

▲ 當地大學校舍被震壞,地面也出現巨型裂縫。(圖/翻攝自推特)



記者王佩翊/編譯

巴布亞紐幾內亞東北部地區11日清晨發生規模7.6強震,震源深度約50至60公里,美國海嘯預警系統一度發布海嘯警報,所幸目前已經解除。儘管現在還無法掌握具體的死傷人數與災情程度,但從當地民眾上傳至推特的影片與照片可以看到,柏油路裂開一條大縫,當地一所大學的建築物更是被晃到幾近倒塌,校舍扭曲變形,不知是否有學生受困。

根據《美聯社》報導,美國地質調查局表示,大洋洲國家巴布亞紐幾內亞的東北部地區11日上午6時45分左右發生一起規模7.6的強震。據初步數據指出,震央位於人煙稀少的凱南地區的東邊約67公里處,震源深度為50至60公里。

BREAKING: University of Goroka damaged as massive 7.7 magnitude earthquake hits Papua New Guinea pic.twitter.com/rF6h8ML4Xq

戈羅卡大學(University of Goroka)也因地震受到影響,從推特上的影片可以看出,校舍的窗戶與欄杆被震壞掉落,建築物外牆甚至有大片脫落,目前尚無法得知是否有人受困在內。

ALERT Large ground cracks appear in several locations of Goroka after massive earthquake strikes Papua New Guinea pic.twitter.com/ncmbpiQwuc