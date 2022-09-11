台鐵號誌之亂元凶找了4天　交長再道歉！「要求不可再發生」

▲台鐵號誌之亂落幕，交通部要求不得再發生。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

台鐵號誌完成搶修，今(9/11)起大致恢復正常行車，交通部長王國材今要求中華電信協助偵測，確認影響計軸器突波非電信頻段干擾，初判是電力系統異常洩漏低頻波，台鐵已加裝阻隔設備。王國材表示，對此事件造成旅客搭乘不便，再度表達歉意，他要求台鐵局務必落實設備維修更新。

台鐵花壇至員林號誌9/8上午7時20分起故障造成中秋連假期間列車誤點，計軸器無法偵測到列車訊息，系統自動顯示紅燈，三個平交道柵欄無法升起，影響列車通行，交通部長王國材下令台鐵盡快搶修，交通部次長胡湘麟、台鐵局長杜微也進駐現場指揮，台鐵前後搶修超過3天，至今天上午號誌系統逐漸穩定，列車正常行駛，台鐵中午11時宣布完成修復測試。

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根據台鐵統計，昨(9/10)影響137列次、合計延誤3760分、旅客約18,749人，由於前2天已有259班車誤點，5萬8500多名旅客被延誤，總計光3天內已影響396班次誤點，累計已有7萬7249人被延誤。

交通部表示，經由台鐵局抽換號誌電纜，換用遮蔽係數良好的電纜，並在機房相關計軸器模組加強突波防護，調集頻譜分析儀、示波器及突波吸收器，加強機櫃主件防護，今日起號誌大致恢復正常行車。

交通部長王國材則表示，對於此次事件造成民眾搭乘不便及行程受到影響，再度表達歉意；他更要求台鐵局務必落實設備維修更新。

▲交通部政務次長胡湘麟(左1)、台鐵局長杜微(左2)前往第一線督導。（圖／交通部）

交通部表示，該案經由台鐵派員更新纜線、接地線及計軸器等零件後，號誌運作仍不穩定。檢修期間發現有不明的雜散電流干擾計軸器，經系統廠商西門子技師、高科大專家及台鐵技術人員，在號誌故障約6公里範圍內，逐一清查。昨上午檢查過程中已縮小範圍，重點集中於中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，該區間遇列車通過時，迴流電流造成干擾，突波傳回機房影響號誌系統不穩定而發生故障。

台鐵昨晚間抽換該區段號誌電纜換用遮蔽係數良好的28P電纜，並在機房相關計軸器模組加強突波防護，調集頻譜分析儀、示波器及突波吸收器，加強機櫃主件防護，今日凌晨2時30分完成相關工程，4時22分完成試車。今第一班車起號誌逐漸恢復正常行車。

王國材今也下令中華電信前往現場檢測除設備外是否還有其他外力干擾波，交通部表示，經中華電信、電偵大隊協助查測，影響計軸器之突破為低頻突波，非電信頻段干擾。經台鐵局於系統加裝電容器將低頻突波濾除，已將問題解決，但干擾源仍待找出，初步判斷應為的電力系統異常洩漏低頻波，在不影響營運下，由台鐵局持續檢測，徹底改善。

對於中秋節連假期間受到影響的民眾，王國材再度表達歉意，王國材表示，已要求台鐵局貫徹維修保養與設備更新，加強檢修，不可再發生類似狀況。