快訊／蘆洲23歲警自戕不治　「搶救28小時」家屬今晨同意拔管

＼▲▼蘆洲許員警自戕離世。（圖／記者戴上容翻攝）



記者戴上容、陳雕文／新北報導

新北市蘆洲警分局龍源派出所23歲許姓警員，9日晚間10時，疑在感情打擊下在派出所廁所內舉槍自戕，家屬連夜北上探視一度在急診室內淚崩，10日凌晨2時許，許員轉往加護病房觀察，稍早蘆洲警分局發布消息，許員於11日凌晨2時許在家屬同意下拔管，苦撐28小時後離世，蘆洲警分局除針對同仁進行關懷輔導外，亦會協助家屬辦理治喪事宜。

許姓警員警專37期畢業，畢業後分發到位於新北市八里區的蘆洲分局龍源派出所任職，從警約2年時間。許員今年6月，與女友分手，原本個性外向開朗的他，瞬間變得很憂鬱，曾向派出所同仁吐露，分手後很難過。

9日上班時，許員警與同事互動也很正常，未有異狀，但許姓警員昨在駐地後方與人講了30分鐘電話後，於晚間8時到10時的值班勤務。

「我肚子痛，幫我值班一下」原本值班的許員，大約在晚間9時許向同事請求幫忙，隨後便走進派出所內餐廳旁廁所反鎖自戕，槍響後同事破門入內，見他倒臥血泊，急忙將他送往醫院搶救。

許員母親與哥哥聽到消息，連夜從宜蘭北上趕赴醫院，在蘆洲分局長張國哲及長官陪同下等待，起初家屬情緒激動悲傷，在10日凌晨2時許，聽聞許員恢復生命跡象後，情緒穩定，轉往加護病房持續觀察中。另新北市警局督察組初步了解，許員勤務分量正常並無過量，也並無派出所幹部不給請假的狀況，後續也將進一步釐清事發經過。

▲▼蘆洲分局長等長官到醫院安撫家屬情緒。（圖／記者戴上容攝）

稍早蘆洲警分局發布消息指出，許警員9日發生後經過搶救後已轉住加護病房，但於今日凌晨醫院發現生命跡象不穩，在家屬同意後拔管離世，本分局除針對同仁進行關懷輔導外，亦會協助家屬辦理治喪事宜。

▲▼蘆洲分局龍源派出所。（圖／記者戴上容攝）