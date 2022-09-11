比中樂透更爽！50萬粉認證「人生演算法大師」教9心法升級幸福感

▲「人生演算法大師」認為，最好的人生大獎不是中彩票，而是調整你的人生系統。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林育綾／綜合報導

不只是臉書社群有演算法，人生也有！50萬粉絲認證的作家喻穎正（老喻）提到，最好的人生大獎不是中彩票，而是調整你的「人生系統」。他認為人或許不能改變運氣，但可以改變「運氣的運氣」，規劃出一套自我修煉的9段心法走向幸福人生，還被稱為「人生演算法大師」。

如果現在中了100萬美元大獎，但出現另一個選擇是，有50%的概率能獲得1億美元，或有50%的可能什麼也拿不到；你會直接拿走100萬，或接受挑戰另一個選項？多數人會選100萬美元，因為他們承受不起一無所得的風險；然而選擇100萬美元的人很可能從此失去獲得1億美元的機會。

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以作家喻穎正的思維來說，若是你願意直面恐懼，克服人性對「確定性」的渴望、把握帶有「概率」的機會，就有機會賺到更多。但是否具有這種「算計人生」的思維，正是決定你人生成敗的關鍵。

▲《人生算法》教讀者跨越殘酷生存法則，被認證是「走向幸福的人生教科書」。（圖／平安文化）

喻穎正被粉絲讚為擁有「天才大腦」，他從「概率思維」出發，以18個看似無解的人生難題為例，規劃出一套自我修煉的9段心法，在新書《人生算法》中教讀者學會如何利用突破舒適圈思考，在人生的重大決策中出奇制勝。

他認為，「你無法改變運氣，但你可以改變運氣的運氣。對於個人而言，把自己帶到有優勢的地方，是一切努力的第一步。你應該在水多的地方挖井，不是以在荒漠上打出水而自豪。」

另外對於人們定義的「幸福感」他也有精闢的觀點，「更重要的是快樂體驗出現的頻率，而不是快樂體驗的強度。」《人生算法》近來也來台發行繁體中文版，由平安文化出版。