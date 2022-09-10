　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「俄軍中將」冒充中校被烏克蘭俘虜　二戰以來最高階戰俘

▲▼俄軍西切沃伊（Andrei Sychevoi）中將被俘時還冒充中校，後來有網友翻出照片比對。（圖／翻攝自twitter／TheLvivJournal）

▲俄軍西切沃伊（Andrei Sychevoi）中將被俘時還冒充中校，後來有網友翻出照片比對。（圖／翻攝自twitter／TheLvivJournal）

記者林彥臣／綜合報導

烏軍近期在反攻失土上逐漸有斬獲，最近在推特與Telegram上，就流傳了俄軍高階指揮官被俘的照片，從軍服的軍階來推斷，以為是一名中校，但是後續經過照片比對，這名被俘的「中校」其實是俄軍中將西切沃伊（Andrei Sychevoi）這也是二戰以來，俄軍被俘的最高階戰俘。

根據新聞週刊（Newsweek）報導，社群媒體上所流傳的照片顯示，西切沃伊中將雙手上銬跪在地上，有人指出地點位在哈爾科夫地區的巴拉克利亞（Balakliya）附近。

原本大部分的人都以為被俘的人是一名中校，但是有網友比對照片發現，這個中校長得很像「西部集團軍」指揮官西切沃伊中將。

《利維夫日報》（The Lviv Journal）在推特上發布了一段影片，稱這是俄軍被俘後的情況，並寫道，「時間會證明影片中出現的，是否就是安德烈·西切沃伊將軍」。

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
新任在位最長君主出爐！　她為英女王取消登基慶典
阿堂鹹粥260元貴？老台南人一關鍵揭密「什麼叫貴」
陸男星遭爆「嫖娼被抓」！央視中秋晚會突緊急除名
3天修出「技術斷層隱憂」　台鐵退休老手回娘家救援
揭秘／女王遺產驚見「神秘投資」　王族躺著也能爽領巨款！
「吃完烤肉秒走光」惹火她　網曝4種人：千萬不能找
曾交往言承旭！「台版千頌伊」生下兒子　老公真面目曝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「俄軍中將」冒充中校被烏克蘭俘虜　二戰以來最高階戰俘

歐盟商討俄羅斯能源威脅　普丁與英交惡不赴女王喪禮

北韓為核武立法　專家：難再促進非核化談判

中國版「彈簧刀」無人機罕見曝光　飛鴻-901精準命中地面甲車

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

鄧紫棋喊李榮浩「乾爹」想要房XD　他被虧「睜開眼」：特效最大了！

女神還原買酒被誤認未成年　瞬間心花開！網笑：太真實

騎士撞傷母女涉嫌肇逃　「修法空窗期」獲判無罪

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

新北BBQ美式餐車一路漏油　3機車接連滑倒7人受傷送醫

「俄軍中將」冒充中校被烏克蘭俘虜　二戰以來最高階戰俘

歐盟商討俄羅斯能源威脅　普丁與英交惡不赴女王喪禮

北韓為核武立法　專家：難再促進非核化談判

中國版「彈簧刀」無人機罕見曝光　飛鴻-901精準命中地面甲車

查爾斯國王繼位　蔡英文祝賀：台英關持續成長茁壯

梅花颱風環流帶來6級大浪　東琉線交通船9／11正常航行12日停航

「俄軍中將」冒充中校被烏克蘭俘虜　二戰以來最高階戰俘

何蓓蓓情傷5年才復原　單身寧缺勿濫「不因寂寞去談戀愛」

阿堂鹹粥260元貴？老台南人拆解「什麼叫貴」：一張古地圖看懂

《交換情侶2》化妝台太可怕！　韓網驚呆：對漂亮女生幻想破滅

民進黨中秋賀卡大咖雲集「少了他」！網見照片嘆：說好桃園三結義

謝金燕8年前中秋晚會「直接被扛下台」　首揭內幕：誰會做這蠢事

要收假了！國道防9地雷路段　國5北上一早就塞「連堵11小時」

心疼楊丞琳被霸凌！金鐘DJ揭她真性情「親切、孝順、不忘本的人」

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

軍武熱門新聞

中國版「彈簧刀」無人機罕見曝光 飛鴻-901精準命中地面甲車

歐盟商討俄羅斯能源威脅　普丁與英交惡不赴女王喪禮

北韓為核武立法　專家：難再促進非核化談判

F-35含中國製零件　五角大廈宣布暫停交付

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

俄國恐向北韓買彈藥　IAEA促烏南核電廠闢安全區

中華民國台灣軍政府　6/15成軍

陸最大無人機曝！3000公里外殲敵

軍官鹹濕偷情一籮筐　海軍營區淪淫區

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

烏軍反攻傳捷報　赫松首長宣布停辦入俄公投

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

轟20洩密採全球首創可變垂尾布局

美對台4100億軍售遲交　包括66架F-16還沒到貨

更多熱門

相關新聞

歐盟商討俄羅斯能源威脅　普丁與英交惡不赴女王喪禮

歐盟商討俄羅斯能源威脅　普丁與英交惡不赴女王喪禮

俄烏戰爭導致能源價格飆漲，歐盟能源部長9日在布魯塞爾召開會議討論應變措施。與此同時，烏克蘭戰爭導致俄羅斯與英國關係緊張，俄國總統普丁將不會參加已故英國女王的喪禮。

克里姆林宮：普丁不會出席英國女王國葬

克里姆林宮：普丁不會出席英國女王國葬

北韓為核武立法　專家：難再促進非核化談判

北韓為核武立法　專家：難再促進非核化談判

布林肯突訪基輔　再加619億軍援

布林肯突訪基輔　再加619億軍援

白俄在波蘭邊境舉行「解放領土」軍演

白俄在波蘭邊境舉行「解放領土」軍演

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

今土地公生日！「8類人」絕對要拜　挑這時辰超旺

林襄節目被說「照片太露像色情頻道」秒變臉

iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

具俊曄嚇到小S二女兒！

馬爾地夫度蜜月！許維恩火辣開腿激吻王家梁

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

廖老大加盟主很冤枉！

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

孕婦請產假被叫去當清潔工！館長開砲廖老大夭壽

更多

最夯影音

更多
英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲
救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面