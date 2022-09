「俄軍中將」冒充中校被烏克蘭俘虜　二戰以來最高階戰俘

▲俄軍西切沃伊(Andrei Sychevoi)中將被俘時還冒充中校,後來有網友翻出照片比對。(圖/翻攝自twitter/TheLvivJournal)



記者林彥臣/綜合報導

烏軍近期在反攻失土上逐漸有斬獲,最近在推特與Telegram上,就流傳了俄軍高階指揮官被俘的照片,從軍服的軍階來推斷,以為是一名中校,但是後續經過照片比對,這名被俘的「中校」其實是俄軍中將西切沃伊(Andrei Sychevoi)這也是二戰以來,俄軍被俘的最高階戰俘。

根據新聞週刊(Newsweek)報導,社群媒體上所流傳的照片顯示,西切沃伊中將雙手上銬跪在地上,有人指出地點位在哈爾科夫地區的巴拉克利亞(Balakliya)附近。

Seems the orc that was shown in the video on his knees is Lieutenant General Andrei Sychevoi (Андрей Сычевой) commander of the "West" group. He changed into lieutenant uniform and attempted to escape unrecognized (that's why he looks away from the camera)#kherson #lviv #Крим pic.twitter.com/z7Ksxesbqi