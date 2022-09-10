懸賞3萬找柯南！挨批「甩鍋紅軍」　張景森：事涉台灣民主應謹慎

▲行政院政務委員張景森。（資料照／記者林敬旻攝）



實習記者李密／台北報導

近日藝人楊丞琳於浙江衛視節目《還有詩和遠方3》發表的海鮮奢侈說，引發各界熱議。行政院政務委員張景森昨天表示，海鮮說可能是「認知戰」，紅軍已經能掌握綠營網軍、綠粉的心理，他宣布「懸賞3萬元」邀請全民當柯南。不過，國民黨北市議員王鴻薇痛批此舉是「甩鍋紅軍」，張景森10日駁斥，沒有預設是紅軍、綠軍或藍軍，只是此事涉及台灣民主制度是否能生存下去，不得不謹慎。

▲張景森懸賞三萬元抓「海鮮事件」幕後主使，遭王鴻薇批「甩鍋紅軍」。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

張景森昨懸賞3萬元，邀請有志者查出楊丞琳海鮮爭議的背後主使，並表示可能與紅軍認知戰有關，不料遭外界質疑是替民進黨甩鍋。王鴻薇更砲轟，民進黨霸凌藝人、網路操作失控後，又扯「一切都是阿共仔的陰謀」。對此，張景森今天發文駁斥，表示此事牽涉台灣民主制度，並不是要推給紅軍、替綠營甩鍋。

張景森說，楊丞琳海鮮事件，上車的顯然多為綠營媒體、網紅和群眾，但如果是網軍有計劃操作，就有必要去了解，「到底是誰的車？誰開車？要開到哪裡去？」

他指出，藍綠紅都有可能，但是源頭是誰，令人擔憂的程度會不一樣。如果是藍綠的網軍，那是民主運作出問題，濫用網軍污染網路空間，不思改進的話，選民會懲處該負責的那一方。但如果查出來是紅軍，就證明紅軍對台資訊戰的戰技已經不錯，有能力把台灣網民招上車，事關台灣民主制度還能不能生存下去的問題，不得不謹慎。

張景森澄清，自己沒有預設是紅軍、綠軍或藍軍，所以才要懸賞3萬元，請網友去查，呼籲外界切勿胡亂批評，自己不是想替綠營甩鍋。

張景森強調，不只這次，以後再出現類似以捏造羅織的假訊息，帶動網路盲流亂竄的事件，都值得捐款懸賞請「柯南」去查。網路上有厲害的柯南，不斷調查誰在操縱網路言論，並即時揭露，應是制止不良網軍、保衛台灣民主最重要的方法。

▼楊丞琳節目中的「海鮮奢侈說」引熱議。（資料照／翻攝自Instagram／yi0107、rainie77）





