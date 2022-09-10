　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭！網幫QQ：好可惜

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲原PO獎號6中5，只差特別號就中頭獎了 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

財神爺真愛開玩笑！一名男網友難受想哭表示，昨（9）日一時興起買大樂透200元，對獎號時，發現第一區號碼全中，怎料特別號超掉漆，台彩抽出01號，而原PO卻是42號，只能眼睜睜看著1億元頭獎飛了，「這是我離頭獎最近的一次了！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》欲哭無淚表示，昨日特地去買彩券，花了200元電腦選號，結果其中一組竟然6中5，讓他心情猶如洗三溫暖，「這是我離頭獎最近的一次了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片可見，原PO強運中了第一區07、15、28、36、39，偏偏特別號是42號，而台彩所開的特別號是「01」號，財神爺開了極大玩笑，原PO也只能悲痛和1億頭獎擦肩而過。

▲▼ 。（圖／翻攝台彩官網）

▲原PO頭獎變參獎，獎金為6萬9339元。（圖／翻攝台彩官網）

文章曝光後，有人好奇反問「這樣沒錢嗎？」原PO則傷心回應，「參獎，69000元！」實際查台彩官網，參獎也就是任5個號碼中獎，該期獎金為6萬9339元，但因為超過金額超過5000元，由於另須扣稅，等於原PO只能實拿5萬5千元左右。

其他網友幫QQ直呼，「5個號碼跟6個號碼獎金差很多」、「三獎我也中過一次，我那次的獎金11萬多，稅扣一扣實拿8萬9」、「通常我快選，一個不會中」、「好可惜，就差那1個號碼」、「快7萬就不錯了，這一輩子還沒中過7萬呢」、「瞬間從一個億，變幾萬」、「50元中69000元，也算大賺了耶」。另有網友笑虧「你一定不是公務員」、「想中6顆？你是公務員嗎」。

▼網友安慰，能中6萬多元也很幸運了。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」！　他公開號碼：超想哭
快訊／找到了！腦漿處10m尋獲男山友　已成冰冷遺體
比裴洛西大條！《台灣政策法》要審了　他示警：內容空前震撼
獨／草屯囝仔阿倉要結婚了！　女友「絕美婚紗照」曝
路易宣布「Ada暫時離開頻道」！　被嚇到：有點難消化
北科大男女「天台激戰照」瘋傳　校方回應了
快訊／男入山2hrs失蹤！　搜救隊發現「疑似腦漿」
快訊／彰化鄉長候選人家遭開7槍！　槍手找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東竹田鄉9／12發1千元紓困金　15村輪流發...新生兒也可領

3天修出「技術斷層隱憂」　揪詭譎故障！台鐵退休老手回娘家救援　

北上車潮湧現了！新竹路段「紫爆」　國5北上恐塞到半夜

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭！網幫QQ：好可惜

梅花變中颱「最快明晨海警」！雨炸4天　2變數影響陸警機率

北科大傳出男女「天台激戰」　校方：通報校安中心「身份無法判斷」

醫看中秋連假「唯一想法」：繃緊神經了！　3疾病人數恐暴增

好市多「美心月餅變半價」　苦主3盒買原價崩潰！網傻：利潤真大

基隆+721！專責病房空床率44.7%　市府籲注意網路詐騙訊息

婦科手術新選擇！經陰道自然孔微創手術　傷口小出血少不留疤

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

鄧紫棋喊李榮浩「乾爹」想要房XD　他被虧「睜開眼」：特效最大了！

女神還原買酒被誤認未成年　瞬間心花開！網笑：太真實

騎士撞傷母女涉嫌肇逃　「修法空窗期」獲判無罪

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

新北BBQ美式餐車一路漏油　3機車接連滑倒7人受傷送醫

屏東竹田鄉9／12發1千元紓困金　15村輪流發...新生兒也可領

3天修出「技術斷層隱憂」　揪詭譎故障！台鐵退休老手回娘家救援　

北上車潮湧現了！新竹路段「紫爆」　國5北上恐塞到半夜

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭！網幫QQ：好可惜

梅花變中颱「最快明晨海警」！雨炸4天　2變數影響陸警機率

北科大傳出男女「天台激戰」　校方：通報校安中心「身份無法判斷」

醫看中秋連假「唯一想法」：繃緊神經了！　3疾病人數恐暴增

好市多「美心月餅變半價」　苦主3盒買原價崩潰！網傻：利潤真大

基隆+721！專責病房空床率44.7%　市府籲注意網路詐騙訊息

婦科手術新選擇！經陰道自然孔微創手術　傷口小出血少不留疤

曾交往言承旭！「台版千頌伊」生下兒子　甜曬老公真面目：神隊友

快訊／國鼎新冠新藥EUA書面審查結果出爐！FDA建議續拚三期臨床

兄弟球迷瘋搶鬼滅商品　暴衝熱血喊：啊啊啊豬突猛進

桃園午後雷雨！10m巨木倒塌躺路中　警民合作移除恢復交通

屏東竹田鄉9／12發1千元紓困金　15村輪流發...新生兒也可領

直擊／現身中秋茶會現場喊「高歌」　陳時中羞笑：改天改天！

苗可麗8月不捨送女兒赴英留學　中秋巡店發現「驚喜禮物」秒淚崩

懸賞3萬找柯南！挨批「甩鍋紅軍」　張景森：事涉台灣民主應謹慎

宋文華期待對決歐晉「會先笑吧！」　警戒林立暫時無解

快訊／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友　他已成冰冷遺體

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

生活熱門新聞

今土地公生日！「8類人」絕對要拜　挑這時辰超旺

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

懷孕「調去當清潔工」薪水砍2萬　廖老大嗆不違法

好市多「美心月餅變半價」　苦主3盒買原價崩潰了

正妹打疫苗！　胸前全拉蹦「青筋巨球」14秒片瘋傳

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

「辣妹熱舞」福利阿公　35秒極樂片瘋傳

花颱風轉中颱　最快明清晨發海警「陸警機率曝」

台鐵號誌出包元凶找到了！詭異突波誤6.8萬人　「列車通過就故障」

最狂中秋烤肉！5千人傻見「全鱷大餐」口感曝光

99元超佛吃到飽不限時　地點曝光！網喊想吃

梅花颱風達輕颱上限！最快明上午發海警　豪大雨熱區曝

更多熱門

相關新聞

即／中秋大樂透1億　還有57組百萬加碼

即／中秋大樂透1億　還有57組百萬加碼

大樂透連續2期送出頭獎，今晚頭獎保證1億元，還有中秋加碼「100組100萬」，目前尚餘57組未送出。值得一提的是，截至目前為止，已有43名幸運兒單獨抱走百萬。

中秋節拜土地公！「2生肖財運超威」下半年賺很大

中秋節拜土地公！「2生肖財運超威」下半年賺很大

即／威力彩5.8億開獎了！中秋加碼全台搶

即／威力彩5.8億開獎了！中秋加碼全台搶

改發票號碼「騙過店員」　下場慘賠60倍

改發票號碼「騙過店員」　下場慘賠60倍

即／大樂透1億一注獨得！獎落新北市

即／大樂透1億一注獨得！獎落新北市

關鍵字：

彩券台彩大透透頭獎中獎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

林襄節目被說「照片太露像色情頻道」秒變臉

今土地公生日！「8類人」絕對要拜　挑這時辰超旺

iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

具俊曄嚇到小S二女兒！

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

馬爾地夫度蜜月！許維恩火辣開腿激吻王家梁

廖老大加盟主很冤枉！

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

孕婦請產假被叫去當清潔工！館長開砲廖老大夭壽

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

更多

最夯影音

更多
英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲
救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面