大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭！網幫QQ：好可惜

▲原PO獎號6中5，只差特別號就中頭獎了 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

財神爺真愛開玩笑！一名男網友難受想哭表示，昨（9）日一時興起買大樂透200元，對獎號時，發現第一區號碼全中，怎料特別號超掉漆，台彩抽出01號，而原PO卻是42號，只能眼睜睜看著1億元頭獎飛了，「這是我離頭獎最近的一次了！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》欲哭無淚表示，昨日特地去買彩券，花了200元電腦選號，結果其中一組竟然6中5，讓他心情猶如洗三溫暖，「這是我離頭獎最近的一次了！」

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照片可見，原PO強運中了第一區07、15、28、36、39，偏偏特別號是42號，而台彩所開的特別號是「01」號，財神爺開了極大玩笑，原PO也只能悲痛和1億頭獎擦肩而過。

▲原PO頭獎變參獎，獎金為6萬9339元。（圖／翻攝台彩官網）



文章曝光後，有人好奇反問「這樣沒錢嗎？」原PO則傷心回應，「參獎，69000元！」實際查台彩官網，參獎也就是任5個號碼中獎，該期獎金為6萬9339元，但因為超過金額超過5000元，由於另須扣稅，等於原PO只能實拿5萬5千元左右。

其他網友幫QQ直呼，「5個號碼跟6個號碼獎金差很多」、「三獎我也中過一次，我那次的獎金11萬多，稅扣一扣實拿8萬9」、「通常我快選，一個不會中」、「好可惜，就差那1個號碼」、「快7萬就不錯了，這一輩子還沒中過7萬呢」、「瞬間從一個億，變幾萬」、「50元中69000元，也算大賺了耶」。另有網友笑虧「你一定不是公務員」、「想中6顆？你是公務員嗎」。

▼網友安慰，能中6萬多元也很幸運了。（圖／翻攝爆廢公社公開版）