梅花颱風最快明發海警！馬祖、蘭嶼等交通船停航　「快改今返台」

記者李姿慧／台北報導

梅花颱風最快今轉中颱，明可能發布海警，航港局表示，中秋連假假期最後一日(9月11日)台馬間海運航線，以及後壁湖及台東往返蘭嶼航線因海象不佳，將全數停航，呼籲於馬祖及蘭嶼旅遊民眾搭乘今天(9月10日)航班提早返台。

▲受梅花颱風影響，部分離島交通船調整航程。（圖／台東縣政府提供）

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航港局表示，台馬航線明天9月11日受梅花颱風影響海象不佳停航，包括「台馬之星」於22時基隆往馬祖航班，及「台馬輪」於21時30分馬祖往基隆航班停航。

另富岡及後壁湖往返蘭嶼航線也將全數停航。富岡-綠島航線也會因海氣象狀況影響船班開航。

航港局表示，除已連繫地方政府和業者宣導和通知旅客外，也呼籲欲於9月11日返回台灣民眾，提前一日搭乘今天航班提前返台。

馬祖部分，旅客可搭乘「台馬之星」南竿上午9時30分、東引中午12時10分之航班，及「台馬輪」9月10日增開之南竿上午10時航班返臺；另外今（10）日台東綠島、蘭嶼航線除正常航班外，也已協調航運業者規劃疏運旅客返台之船班調度，增開10個航次疏運因受影響提前返台旅客。

航港局提醒，正在離島旅遊以及規劃將前往離島旅遊民眾應留意梅花颱風路徑及航班資訊，適時調整旅程規劃，以免因航班變動影響返台時間。航港局於中秋連假期間每日17時公告次日本島離島間海運客運開停航之航班資訊，並於航港局官網 https://reurl.cc/RXLEDD 中秋節連假海運疏運資訊同步發布。