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理財不能像減肥明天再開始！專家：先快速存到3萬預備金

▲▼「超強6罐子理財法」，盡早實現財富自由 。（圖／Pexels）

▲專家建議，先不要管債務，理財前先快速在一個月內存到3萬預備金。（圖／Pexels）

文／戴夫．拉姆齊（Dave Ramsey）

摘自／時報出版《躺著就有錢的自由人生：從擺脫負債到安穩退休的理財7步驟

天有不測風雲，為了應付這些突然之間的風雲變色，你得要有應急資金，你需要一把雨傘。《財經雜誌》表示，在任意一個十年時間，有78%的人有可能遇上重大事件。你的公司縮編了、組織改組了，或者你被開除了、意外懷孕了、車子掛了、變速箱壞了、摯愛之人過世了、你已成年的孩子又搬回家住了——生活中很多事情在發生，你要做好準備。

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這都是意料之中的，所以你需要緊急預備金。有時候人們會要我在心態上正面些，而我對於天有不測風雲這點是正面肯定的。顯然，1千美元（約新台幣3萬元）無法應付重大事件，但是可以在緊急預備金完善之前，應付一些小事。

這筆緊急預備金不是為了購物或度假；只能用在緊急情況，不要作弊。你認識「莫非」嗎？莫非就是那個身懷所有負面定律的傢伙，像是：「如果事情有出錯的可能，那就一定會出錯。」多年來，我與許多感到莫非彷彿就是他們家族成員的人合作過。他們花太多時間在處理麻煩，以至於認為麻煩就是他們的熟人。

有趣的是，等我們進行了金錢大翻身，莫非就會離開了。金錢大翻身無法保證你的人生就此不會遇到麻煩，但我的觀察是，麻煩也好、莫非也好，它們在擁有緊急預備金的家庭都構不成威脅。儲備緊急預備金可以驅逐莫非定律！老是口袋空空，才會吸引莫非老兄來同居。

▲▼信用卡,回饋,刷卡金.網購,外送,串流。（圖／unsplash）

▲太多人拿信用卡來應付人生中的「急需」。（圖／unsplash）

大多數人都使用信用卡來應付人生中的「急需」。這些所謂的緊急狀況中，有些是像聖誕節這類的活動。但聖誕節不是緊急狀況，它不會無預警悄悄靠近你。聖誕節永遠都在12月，不會變；因此，不算是緊急狀況。

你的車會需要維修、你孩子的衣服會穿不下，也不是緊急狀況，是你預算裡要包含的項目。如果你不替這些項目擬定預算，它們就會很像是緊急狀況。我們先前討論過一些事件，像是被資遣，那就是真正的緊急狀況，也是動用緊急預備金的理由。一張特價的皮製沙發一點也不緊急。

聖誕節不是緊急狀況

無論是真的緊急狀況還是計畫不周，依賴信用卡的循環都需要被打破。替可預期的事件擬定一份良好的預算；替無法預期的事件準備好緊急預備金，你就可以終結對信用卡的依賴。

你的金錢大翻身中第一個重要的步驟就是開始建立緊急預備金。一個小小的起步是快速存到1千美元的現金！如果你的家庭年收入低於2萬美元（約新台幣60萬元），那就以500美元（約新台幣1.5萬元）當作你的初始基金。而年收入超過兩萬的人，則應該快速存到1千美元。暫停一切的雜務，先專注在這一點上。

有鑒於我對於債務深刻的厭惡，人們經常會問我為什麼不從債務開始？我剛開始指導他人和當顧問時，曾經這樣做過。但我發現，人們會因為緊急狀況而停止他們的金錢大翻身——並且會很有罪惡感，因為他們不得不停止減少債務的計畫，好讓自己生存下去。

這就像是你跑步的時候跌倒、傷了膝蓋，所以你只好停止整個健身計畫；你會找到任何說得過去的藉口。車子的發電機會故障，而那筆300美元的維修費用會毀了整套計畫，因為你沒有緊急預備金，你得要用信用卡付這筆錢。如果你在發誓要戒掉債務之後又使用了債務，就會失去繼續下去的動力。就如同某個星期你瘦了1公斤，之後卻在星期五那天吃了3公斤的冰淇淋一樣。你事後會覺得反胃，感覺自己很失敗。

▲▼房貸,房屋貸款,存錢,存款,理財,複利。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在甩掉債務之前，先建立一筆小小的資金以應付一些小事。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

所以你要在甩掉債務之前，先建立一筆小小的資金以應付一些小事。就像在健身前，先喝點低卡蛋白飲料好讓身體有能量一樣，這會讓你有辦法鍛鍊進而減重。初始緊急資金會讓你在試圖擺脫既有債務的同時，預防生活中那些小小的莫非定律演變成新的債務。當真的有緊急狀況發生，而你需要用緊急預備金來處理的時候，就不必再借錢了！你必須要打破這個循環。

把你的預算縮減一下、加點班、賣掉些什麼或是來個車庫大拍賣都好，趕快存到你那筆1千元美金。你們大部分的人應該要在一個月內完成這一步。如果感覺你需要更多的時間，那就去採取些更極端的動作。去送送披薩、去找份兼職的工作、再賣掉點其他的東西。你離金錢懸崖已經太近了，隨時都可能會掉下去。要記得，如果你的軍備競賽對象（那些口袋空空的人）覺得你很酷，那你就走錯路了。如果他們覺得你瘋了，那你可能已經走在正軌上了。

把錢藏起來

等你存到那1千美元，把這筆錢藏起來。不要讓自己可以輕易取得這筆錢，因為這樣你就會把這筆錢花掉。如果你踏出這第一個小小步伐所獲得的1千美元是收在內衣抽屜裡，最後就會進到披薩外送員的口袋。不是披薩外送員會去翻你的內衣抽屜；而是如果這筆錢很容易取得，你就會衝動消費。

你可以把這筆錢放到銀行儲蓄帳戶裡，但是不能變成支票透支時的保障金。不要為了避免自己支票帳戶透支，讓你的儲蓄帳戶跟支票連動；因為如此一來，你的緊急預備金就會在一個衝動下被用掉。我學到了教訓，知道要對自己有所提防。

我們把錢放在銀行裡並不是為了賺錢，而是為了不易取得。1千美金在4%的利率下，一年也只會賺取40美金，這不會讓你變得多富有，只是有一個安全的地方來放錢而已。

▲錢,理財,賺錢,省錢,。（圖／unsplash）

▲存到預備金後，趕快把錢藏起來，重點是「不要讓自己可以輕易取得這筆錢」。（圖／unsplash）

發揮你的創意。瑪莉雅曾經上過我們的課，她去了當地的超市，買了一個便宜的8吋乘10吋的相框，然後把10張100美金的鈔票疊在一起裱放在裡頭，在相框裡的空白處，她寫下了：「萬一有緊急狀況，就打破這片玻璃。」接著，她把這份緊急預備金掛在衣櫃裡的大衣後面。

她知道通常小偷不會翻那個地方，而對她來說，要把這筆錢從衣櫃拿出來、再打破相框取出來太麻煩了，所以除非是緊急狀況，她是不會去用它的。不管你用的是單純的儲蓄帳戶、或是衣櫃裡大衣後的一面相框，都要盡快存到你那筆1千美元。

▲▼時報出版《躺著就有錢的自由人生》。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《躺著就有錢的自由人生：從擺脫負債到安穩退休的理財7步驟》，作者戴夫．拉姆齊（Dave Ramsey），暢銷作家、個人理財專家，也是同名理財節目的主持人。「理財之前，要先理人，誠實面對花費過多、儲蓄過少的天性。從破產、到財務自由、到成為千萬人追隨的理財專家，教你擊退習於漏財的自己，打造經濟衰退、也能微笑面對的收入流。」

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