老師推薦保證獲利！　警上網找案例...及時勸阻阿北滙款

▲姜姓男子相信「老師」投資股票穩賺不賠，前往銀行滙款。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市60 歲姜姓男子加入line某股票投資群組，股票老師推薦「名牌」學員投資，並且聲稱保證獲利，姜男信以為真8日中午前往上海銀行，要臨櫃匯款20萬元至詐騙集團指定之帳戶，行員上前關懷提問並報警，經員警耐心勸說並舉例說明，終讓姜男放棄滙款成功保住錢財。

▲經員警耐心勸說並舉案例，終讓姜男放棄滙款。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警分局楊梅派出所昨日11時許接獲銀行通報有民眾疑似遭遇詐騙，立即派遣警員王鉦傑、顧晉瑋前往協助，員警抵達銀行後，趨前詢問姜男匯款原因，姜男表示，他近日接觸一網路投資平台，並加入一個投資群組，群組內有一名老師教授群組學員如何投資，並聲稱保證獲利，姜男不疑有他，欲按照指示至上海銀行要臨櫃匯款20萬元至詐騙集團指定之帳戶。

員警向姜男說明網路投資的詐騙手法，通常該筆款項匯出後，不僅拿不到獲利的錢，連投資本金也拿不回來，也在網絡上尋找實例給姜男看，姜男才恍然大悟，沒有將款項匯出，成功保住新臺幣20萬元。楊梅分局呼籲民眾，網路訊息龐大且真假難辨，避免輕信來路不明之訊息，若有接獲詐騙等情事，可撥打165反詐騙專線諮詢求證。