iPhone 14來了！電商預購新機優惠整理　超省公式算給你看

▲iPhone 14新機登場，全系列包含iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max共四款機型。（圖／蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果iPhone 14全新系列登場，其中iPhone 14 Pro機款螢幕剪掉瀏海，還有全新「動態島」功能及暗紫新色亮相，引起果粉關注，台灣官網也公開新機售價，iPhone 14要價2,7900元起，iPhone 14 Pro則為3,4900元起，明（9/9）晚上8點起開放預訂，9/16正式開賣，為搶攻換機潮，電商平台的換機優惠方案紛紛出爐，讓果粉划算、免排隊入手新機。

東森購物網同步蘋果官網於9/16當天直接開賣，指定銀行刷卡享最高15%回饋，即日起先開放iPhone 14預約登記並有限量獨家好禮，前300名無條件可領取100元配件折價券，期間內消費指定專區如配件，還可登記以下三方案300元任意新機組合折價券、590元新機充電組合折價券、700元原廠Magsafe組合折價券，不過數量有限。

▲iPhone 14及新加入的iPhone 14 Plus，提供紫色、藍色、午夜色、星光色、紅色共五色，依容量規格iPhone 14定價27,900元起；iPhone 14 Plus為31,900元起。（圖／蘋果官網）

momo購物網9/9晚上8點同步官網開放預購iPhone 14全系列新機，搭配舊機回收最高送26,600元紅利金、申辦門號最高送24,000元momo幣以及銀行刷卡，可賺到一筆回饋無痛換機，其中更有超省公式，舊機換新機加辦台哥大門號並指定刷momo卡，以iPhone 14 Pro Max 1TB為例，回饋加總最高達53,420元；另外，預購加碼再抽福容五星食宿，還可為新機加購「碎屏險」及「行動裝置險（指定機種）」手機保險，3分鐘完成網路投保，每天最低不到1元起。

PChome 24h購物將於9/9晚上8點同步蘋果官網開放新機預購，同時於當日晚上9點推出「iPhone訂閱方案」開放首波訂閱，主打低月付額、免預繳免押金、專屬保險，尤其是換iPhone 14每月最低1,534元起；預購活動期間，刷聯名卡最高回饋28%（限量需登錄）、使用Pi拍錢包綁玉山 Pi拍錢包信用卡最高激省5,000、綁定「慢點付」享5% P幣回饋無上限、刷指定卡儲值購機最高省6,370（限1期，限量）、舊機換新機最高還可拿31,680。首波預購及訂閱，最快於9/16開賣日上午到貨，雙北都會區更力拼上午9點可拿到新機。

▲iPhone 14系列新機亮相。（圖／業者提供）

樂天市場將於9/9晚上8點起開放「新機搶先預約」，主打5大優惠，除了搭配99購物節活動領取優惠券現省1,000元，即日起至9/12止，只要每天凌晨00:00至06:00，於樂天市場神腦生活預約新機，立即享滿10,000元折1,000元的夜間下殺優惠，再加上新會員註冊立即賺100元優惠券、樂天國際銀行首次開戶再賺1,200元回饋、銀行刷卡最高享3,000元回饋，換算最高能賺回饋6,300元。

生活市集搶搭iPhone 14熱潮，同樣與官網於9/9晚上8點正式開放預約，並推出「iPhone 14系列獨家回饋方案」、「Apple專區商品限時加碼回饋生活幣5%」兩大活動，購買iphone 14系列享生活幣5%，再加碼登記送LINE POINTS 500點，可享最高2,620雙點回饋，另有iPhone 14大禮包組合，只要買新機就送i14保護殼或充電頭等好康，購買iPhone 14系列以外的其他Apple商品，則是再享生活幣最高5%回饋。

Yahoo奇摩購物中心即日起至9/14上午10點，推出「預約登記搶得先機」活動，取得首波搶購資格的消費者將收到App Push通知，並於9/16開搶，而活動期間完成預約登記成功者，還可抽Sony WF-LS900N LinkBuds真無線耳機（市價5,590元）。