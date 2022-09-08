台東197縣道自行車道引導及設施改善工程　今開工祈福

▲197縣道自行車道引導及設施改善工程開工祈福儀式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

197縣道全長約60公里，全線串聯台東縣縱谷區5鄉鎮，為花東縱谷除台9線以外最重要的聯絡道路。近年來縱谷地區觀光發展蓬勃，來自全國各地湧入大量的遊客及自行車愛好者，但197縣道因存在許多瓶頸及危險路段，造成交通運輸及觀光功能極為受限。為改善197縣道道路狀況及設施，台東縣政府爭取6千餘萬元經費，舉行197縣道「山徑尋幽」自行車道引導及設施改善工程，並於8日由副縣長王志輝主持開工祈福儀式，希望提供全國自行車愛好者及遊客慢生活體驗。

副縣長王志輝表示，197縣道列為最重要的施政目標之一，3年來已投入總經費超過5億元辦理「197縣道改善計畫」，由南向北逐步完成道路拓寬、排水改善、危險路段安全性提升等工作，目前197縣道全線寬度都達6公尺以上可供雙向通行，安全性及舒適性都已大大提升。

隨著197縣道的道路運輸功能已達水準，接下來開始著手強化197縣道的觀光服務功能，建設處向交通部運研所爭取到新台幣6,660萬元，全線自行車道引導及設施改善工程，包括增設自行車里程牌及導覽解說牌、加強路側護欄、道路鋪面改善及增設三處自行車休憩據點等，全案已於今年9月開工，預計112年2月完成。