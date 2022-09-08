　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東197縣道自行車道引導及設施改善工程　今開工祈福

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲197縣道自行車道引導及設施改善工程開工祈福儀式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

197縣道全長約60公里，全線串聯台東縣縱谷區5鄉鎮，為花東縱谷除台9線以外最重要的聯絡道路。近年來縱谷地區觀光發展蓬勃，來自全國各地湧入大量的遊客及自行車愛好者，但197縣道因存在許多瓶頸及危險路段，造成交通運輸及觀光功能極為受限。為改善197縣道道路狀況及設施，台東縣政府爭取6千餘萬元經費，舉行197縣道「山徑尋幽」自行車道引導及設施改善工程，並於8日由副縣長王志輝主持開工祈福儀式，希望提供全國自行車愛好者及遊客慢生活體驗。

副縣長王志輝表示，197縣道列為最重要的施政目標之一，3年來已投入總經費超過5億元辦理「197縣道改善計畫」，由南向北逐步完成道路拓寬、排水改善、危險路段安全性提升等工作，目前197縣道全線寬度都達6公尺以上可供雙向通行，安全性及舒適性都已大大提升。

隨著197縣道的道路運輸功能已達水準，接下來開始著手強化197縣道的觀光服務功能，建設處向交通部運研所爭取到新台幣6,660萬元，全線自行車道引導及設施改善工程，包括增設自行車里程牌及導覽解說牌、加強路側護欄、道路鋪面改善及增設三處自行車休憩據點等，全案已於今年9月開工，預計112年2月完成。

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
恐怖開槍影片曝！重慶北路上擋車射擊　女駕駛嚇瘋
陸21歲妹吃海底撈當場喪命！　店家暫停營業
快訊／台新銀違反銀行法　遭金管會重罰1000萬
搶便宜！　iPhone 13現省4500元
女遊客浮潛被鯊魚攻擊　拖上遊艇「左半身咬爛」慘死
iPhone 14來了！電商預購享獨家好禮　最高15%回饋
快訊／日月潭知名茶葉蛋阿嬤病逝！　暫停營業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消五大隊救災實力堅強　消友會力挺做後盾

高粱、硬質玉米發芽率不佳　 張麗善現勘雨害農損...籲中央補助

台東+293　台東縣府籲中秋佳節不忘防疫

台東197縣道自行車道引導及設施改善工程　今開工祈福

台南七股吊車職災釀3死　勞工局會同勞動部及台電慰問家屬

中秋連假龜山工業區消防演練　區域聯防落實安全

桃園捷運26處基地加速開發招商　推動捷運建設經費來源

2022「淨淨淨」三態子守護祭 竹市打造永續環保家園

騙40民眾裝假電表省電費「得手百萬元」　南警呼籲勿被騙

台南市公布第8波酒駕累犯名單　一口氣公布9人上榜

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

南消五大隊救災實力堅強　消友會力挺做後盾

高粱、硬質玉米發芽率不佳　 張麗善現勘雨害農損...籲中央補助

台東+293　台東縣府籲中秋佳節不忘防疫

台東197縣道自行車道引導及設施改善工程　今開工祈福

台南七股吊車職災釀3死　勞工局會同勞動部及台電慰問家屬

中秋連假龜山工業區消防演練　區域聯防落實安全

桃園捷運26處基地加速開發招商　推動捷運建設經費來源

2022「淨淨淨」三態子守護祭 竹市打造永續環保家園

騙40民眾裝假電表省電費「得手百萬元」　南警呼籲勿被騙

台南市公布第8波酒駕累犯名單　一口氣公布9人上榜

陳思羽3比1逆轉擊敗新加坡曾尖　闖進WTT支線賽女單8強

頂KTV不成虐殺灌水泥！闆娘成桶屍深埋5年半　恐怖情侶判賠金額曝

螞蟻人必追甜食！台南純鮮奶製爆漿雞蛋糕　每天加碼不同隱藏口味

「Cloud Token」假AI投資虛擬貨幣　吸金詐4千多萬！4人被起訴

家裡出現大壁虎站起來「跟圍牆一樣高」　媽笑：無止盡想騷擾鄰居

東海岸阿美野食攻略！置身溪畔品嚐「真」流水席、體驗透明獨木舟

吳慷仁再度合作賈靜雯「關係不正常」！加碼欺負女神許瑋甯

新北10區預售單價創新高　三重、新莊劍指8字頭

德保拉等4人確診　新洋投泰樂最快下周登板

86條國道客運連假祭優惠！票價約85折　「仍有7成空位可搶」

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

地方熱門新聞

女駕駛暴衝撞婦嬰店　倒車又撞進小吃攤

狼師把女學生當性奴　調查信結果曝

台中蛋黃酥名店排爆　店門口見人肉貪食蛇

火龍果放太久怎麼辦　變身種子森林不浪費

台南市公布第8波酒駕累犯名單

「紅衣人」快閃歸仁夜市

台南七股吊車職災釀3死勞工局慰問家屬

公司倒政府基金代墊償

雪隧變了！中秋啟亮7彩燈光

KOL搞怪文旦照　黃偉哲另類行銷引熱議

林鐵處蒸汽主題火車　體驗百年風華林業鐵道

2022桃園地景藝術節　9/8大溪登場

破獲職業賭場活逮20人

台東池上百人「反光電」　50輛汽機車排長龍

更多熱門

相關新聞

東海岸新魅力X賣店好新意　東管處助地方賣店優化再造

東海岸新魅力X賣店好新意　東管處助地方賣店優化再造

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處8日於台東縣東河鄉水往上流市集，舉辦「東海岸新魅力X賣店好新意」賣店優化成果發表會，由東管處副處長高堂貴為109-111年接受輔導的優化賣店頒發專屬圍裙、頭巾，並進行特色店招logo授贈儀式。

耕地使用熟成禽畜糞有機肥料　愛護環境+提升生產力

耕地使用熟成禽畜糞有機肥料　愛護環境+提升生產力

慰問弱勢家屬月餅及物資　台東戒治所偏鄉送暖

慰問弱勢家屬月餅及物資　台東戒治所偏鄉送暖

關山工商學生分享手作月餅　溫暖傳療養院

關山工商學生分享手作月餅　溫暖傳療養院

台東+314　衛生局再籲儘快完成疫苗接種

台東+314　衛生局再籲儘快完成疫苗接種

關鍵字：

197 縱谷 台東

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

56歲美魔女脫了！宜蘭辣曬比基尼

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

福原愛被江宏傑踢爆說謊　日媒震驚「她態度無視」

更多

最夯影音

更多
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面