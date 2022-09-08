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耕地使用熟成禽畜糞有機肥料　愛護環境也能提升生產力

▲攔查取締違反廢棄物清理法載運生禽畜糞車輛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲攔查取締違反廢棄物清理法載運生禽畜糞車輛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

傳統農作常會使用未熟成生禽畜糞作為肥料，由於生禽畜糞屬農業廢棄物，往往衍生惡臭及蒼蠅孳生，也易造成土壤養分不均、鹽化、銅鋅重金屬累積等，影響環境及作物生長的問題，為改善防範這些問題，由環保局、警察局及農業處組成生禽畜糞聯合稽查小組，執行道路攔查取締違反廢棄物清理法載運生禽畜糞車輛，從源頭阻斷。台東縣環保局表示，以109、110年查獲違法案件來看，從109年35件到110年12件，案件減少，顯示出遏阻的效果，今年持續執行，截至8月底取締5件，每件都祭出6萬元罰單。

台東縣政府表示，在生禽畜糞聯合稽查小組嚴加稽查及環保局依法裁罰下，成功阻斷生禽畜糞流入耕地使用，加上環保局持續稽查承租公有及台糖公司耕地施用肥料情況，並與台東區農業改良場合作宣導推廣農友施用禽畜糞熟成堆肥，獲得許多農友的支持，一起杜絕惡臭及蒼蠅，保護土壤環境與地力。

環保局指出，畜牧場產出的禽畜糞屬可再利用的農業事業廢棄物，需經堆肥熟成後始可作為有機質肥料，如果使用未熟成的生禽畜糞致產生異味，可依空氣污染防制法罰款1200元至10萬元；另外，未熟成的禽畜糞進行清運至合法堆肥處理場所的車輛需取得縣市農業主管機關許可的清運證明文件並隨車攜帶，否則一經查獲未隨車攜帶上述證明文件而逕行清運者，依廢棄物清理法可罰款6萬元至30萬元。

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