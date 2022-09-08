東海岸新魅力X賣店好新意　東管處助地方賣店優化再造

▲東管處8日舉辦「東海岸新魅力X賣店好新意」賣店優化成果發表會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處8日於台東縣東河鄉水往上流市集，舉辦「東海岸新魅力X賣店好新意」賣店優化成果發表會，由東管處副處長高堂貴為109-111年接受輔導的優化賣店頒發專屬圍裙、頭巾，並進行特色店招logo授贈儀式。

東管處副處長高堂貴表示，東管處透過賣店門面改造、展售空間優化、融入電子支付方式，結合旅遊資訊借問站，打造市集整體友善貼心消費環境，輔導賣店開發特色商品，建立各自品牌。截至目前東管處共優化輔導6家賣店，包括水往上流市集的「泰滿益」、「阿麥の店」、「阿麗樂活小舖」；八仙洞風景區的「台東LV專賣店」；小野柳風景區的「小野柳ㄚ咖啡」；芭崎休息區的「芭崎轉個彎小舖」。成功營造市集新風貌，變身成為東海岸觀光消費新景點。

這6家特色賣店展售商品，包含沉香茶葉蛋、古早味紅茶、台東美濃冰品、原住民編織手工藝、洛神花鳳凰酥、樹葡萄果醬、釋迦冰沙、竹筒飯等，期盼遊客到東海岸旅遊時，別忘了順便逛逛這些優質特色賣店，既可品嘗台東限定好味道，亦能體驗在地阿美原民人文風情，將最在地的伴手禮帶回去分享給親朋好友。