他假冒車貸公司拖10車送「殺肉廠」　車主見肢解慘狀傻眼

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，1名前融資公司委外的「訪視拖吊人員」，離職後還拿資料誆騙有車貸的被害人，出面表示取得被害人債權要協商債務，必須先將車拖走，失聯後被害人才知道上當受騙；另外還假冒融資公司代表，直接在車主面前將車拖走，最後賣到「殺肉廠」變賣，初估10車主被害，8年獲利上百萬元。

警方調查，56歲的張姓男子，曾經在汽車融資公司委外的訪視拖吊上班，專門替融資公司尋找還不出貸款的車輛，每次找到就可以有3千元的獎金，張離職後找來28歲陳姓男子，假冒融資公司誆騙車主。

▲張男假冒取得汽車貸款債權，將車拖走後拿去「殺肉廠」變賣。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子透過前公司內部人員取得汽車貸款未繳的車籍資料，再假裝取得被害人債權，向車主誆稱可以幫忙處理債務協商部分，車主最後聽信張男，將車交給張男拖走，但張男卻消失不見。

張男另外還假冒融資公司代表，直接跑到車主家表示「貸款沒還要拖車」，最後將車藏起來，再轉售給「殺肉廠」分屍，有車主看到愛車慘被肢解，感到相當無言。

▲有車主找回自己愛車超傻眼，車上音響、引擎甚至輪框都早被拔走。（圖／記者邱中岳翻攝）

張男還找陳男幫忙，只要太遠的車子，就由陳男負責上門找車，找到後透過拖吊車將車子藏匿起來，等過陣子後再賣往「殺肉廠」。警方在7月逮捕2人，訊後依照詐欺、侵佔以及竊盜罪嫌送辦。

警方追查，張姓男子等2人，從2014年開始在宜蘭、花蓮用同樣手法騙了10人，共計8年來獲利上百萬，有車主找回愛車，發現車子早已被肢解，音響、引擎等早已被活摘，甚至還有連輪框都被拆去變賣，讓車主求助無門。