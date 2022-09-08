全國查賄選績效第一 檢察總長邢泰釗再出馬

▲檢察總長邢泰釗宣示查賄選決心，提出三箭一板斧。（圖／記者吳銘峯攝）

記者蘇位榮／台北報導

九合一地方公職人員選舉即將於十一月廿六日舉行，選前僅剩二個多月，檢警調加強查緝賄選，最高檢察署提出「三箭一板斧」查賄策略，至九月五日止，統計全國各地檢署已受理424件查賄案，其中買票送禮等賄選案高達264件，檢察總長邢泰釗呼籲全民杜絕買票，給有熱情的政治人物乾淨的選舉空間。

最高檢察署資料顯示，全國各地檢署已受理查賄案424件 ，其中賄選案264件、暴力案41件、幽靈人口44件、黑函36件、選舉賭盤4件及其他案件35件，賄選案件的形態包括現金買票、贈送禮品、餐會、旅遊等等，目前嘉義及宜蘭已經查獲不法賄選，高雄等多處也將陸續發動偵查。

邢泰釗在十二年前擔任過高地檢署檢察長，對於偵辦查賄案件相當嫻熟，當年舉行三合一選舉，邢泰釗帶領高雄地檢署查察賄選績效全國第一，現在邢泰釗已榮升檢察總長，帶領全國地檢署偵辦查察賄選，如同過去，邢泰釗是卯起來辦，結合警政署刑事局調查局相關單位，並要求檢察官站在第一線，整個檢察系統動起來。

最高檢察署提出的反賄選「三箭一板斧」策略，所謂三箭指的是編製查賄要領的「葵花三寶典」，發給全國檢察官作為查賄指引，印製反賄海報，鼓勵民眾檢舉賄選，並結社群媒體與網紅，播放反賄選微電影，分送各地播放。至於「一板斧」指的是，檢察官將在全國1057個派出所及60處調查站佈線，鼓勵民眾檢舉賄選。

邢泰釗強調，選舉與所有的國民息息相關，任何人都無法置身事外，檢方查賄不是為了績效，而是要給有熱情的政治人物乾淨的選舉環境，杜絕買票人參政的可能。