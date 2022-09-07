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強化台東縣社工素養與知能　輔具中心邀講師授課

▲輔具中心邀講師授課提升人身安全保護意識。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲輔具中心邀講師授課提升人身安全保護意識。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣輔具中心為強化社會工作者之專業素養與知能，日前在縣府社會處辦理111年社會工作專業訓練課程「社工人身安全暨文化敏感度訓練課程」，特邀東華大學承接原住民族家庭服務中心專業督導扎根計畫－宜花區專管中心督導陳鈺芳授課。

縣長饒慶鈴表示，為能因應多元服務對象及快速轉變的服務需求，積極充實社工核心專業知能與能力，透過課程講授說明社會工作者需面臨的安全議題與因應方式，藉由實際案例討論，讓參加的夥伴更能具備高度敏感意識，從日常工作中察覺可能面臨之工作風險，進而採取必要的保護措施。

社會處長陳淑蘭則指出，服務模式應考量因地制宜，且不斷滾動式調整，以整體性的思考、全面性的評估，制定完善的服務策略，讓服務對象所面臨的議題、社會結構上的不平等，皆回歸文化脈絡主體性的服務；社會工作者對於多元的服務族群需有更多的理解且透過不斷的學習、培養及累積，才能更貼近服務對象與服務族群的需求，發展成為符合文化脈絡的服務。

社會處也呼籲民眾正確使用輔具，有輔具相關需求，包含租借、維修或二手輔具捐贈，可洽詢社會處089-340720分機103或台東縣輔具暨生活重建中心: 089-232263轉9將有專人為您提供服務。

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