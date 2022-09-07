　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東「我們+起來」4空間改造點　青年影像紀錄人氣獎投票開跑

▲『我們+起來』，青年影像紀錄人氣獎投票開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲『我們+起來』，青年影像紀錄人氣獎投票開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年「我們+起來」計畫，廣邀來自全台各地青年加入，以創新手法推動新型態的訓練課程，融入專業授課及實地操作的學習營，並安排為期9天的影像拍攝訓練，目標用手機也能拍出微型紀錄片，最後台北宜蘭的Gamma影像團隊、屏東台東文砌客影像團隊以及2組來自宜蘭小卒高校團隊、杯塔影像團隊共4組入選，拍攝的影片將於9月11日正式上網宣傳，民眾可以上『我們+起來』臉書粉絲專頁按讚支持，並經綜合評選最終第1名團隊可獲獎金5萬元。

原住民族行政處指出，為期9天的『影像策展工作坊實務操作工作營』，邀請「北成媒體教育中心」顏廷伍老師，將工作坊場地設於土坂部落，直接將學員帶至拍攝現場，透過密集式的視覺腳本引導課程，進行教學與討論。顏廷伍老師曾帶領北成國小同學拿過多項紀錄片大獎，這次來到台東訓練青年，認為年輕人非常熟稔手機影像拍攝及各種社交平台，將這優勢加上一些基礎的訓練，就能成為部落『微紀錄片』的策展概念。

經過工作坊的引導與操作後，參與團隊分別前往南迴協會、沙龍農特產品展售中心、哈匿藝術工作室、亞設之地手作烘培坊等111年度的4個空間改造點，進行7天的實際拍攝工作營，透過腳本設計、主題拍攝、後製、剪輯，完成今年空間改造點影像紀錄，也希望培植在地人才影像策展能力。

參賽的Gamma隊(世新大學資訊傳播學系大三的學生)曾永騰和熊威隆表示，這次活動可以親身進入部落，與部落的居民相處，是最吸引他們的部分，這次的活動帶給他們很多很豐富的經驗，壯麗的風景，華美樸實的風土文情，所以想藉由團隊的眼睛、影像，去紀錄我們看見的。

原民處說，今年影像紀錄團隊的多元又有創意，擅用影像拍出小地方大人物的群像，讓台東各種部落空間的特色美學及生活故事透過影像散播出去，邀請民眾按讚投票，投票時間自9月11日起至25日止。活動詳情請查詢『我們+起來』臉書粉絲專頁，或台東縣政府原住民族行政處官方網站(https://aborigine.taitung.gov.tw/)。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
超過1萬人重複感染　羅一鈞：其中31人死亡
謝盈萱角逐視后「自己打自己」　雙料入圍網喊：太猛了！
曹瑞傑中38刀坐起又倒下　用盡力氣喊：先救學長凃明誠
快訊／《華燈》楊謹華、林心如雙女主入圍　謝盈萱罕見一次入圍2
快訊／吳朋奉過世2年　入圍第57屆金鐘獎
快訊／ 臉書向柬國內政部長求救　台警外交部聯手再救16人
快訊／雨區擴大！　12縣市「大雨特報」
快訊／《全明星》入圍金鐘57兩大獎！　Lulu雙入圍
殺警、奪槍、偷機車、劫超商　林信吾7大罪狀遭起訴
快訊／新北增9011例最多　10縣市病例破千

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安平區參選人林依婷　恭請13尊神明安座護佑總部

台東「我們+起來」4空間改造點　青年影像紀錄人氣獎投票開跑

強化台南市消防局救災能量　內政部消防署補助裝備器材

台東土水繪本親子說故事活動　第3場次報名開始

推動EQ教育　台東教育處培育進修雙管齊下...培養孩子社交力

中秋3天連假　東港警方全面疏導...交通管制措施出爐

全國首批快充共享機車落腳暨大　7千師生享特價...可望紓解交通

慣竊先偷機車再偷電纜　躲暗巷逃逸...只跑10m就被警逮捕

眾神護台灣全民反賄選　南檢：拍照上傳送平安鹽

中秋連假避開壅塞路段　潮州警製作圖資供民眾參考

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

台南安平區參選人林依婷　恭請13尊神明安座護佑總部

台東「我們+起來」4空間改造點　青年影像紀錄人氣獎投票開跑

強化台南市消防局救災能量　內政部消防署補助裝備器材

台東土水繪本親子說故事活動　第3場次報名開始

推動EQ教育　台東教育處培育進修雙管齊下...培養孩子社交力

中秋3天連假　東港警方全面疏導...交通管制措施出爐

全國首批快充共享機車落腳暨大　7千師生享特價...可望紓解交通

慣竊先偷機車再偷電纜　躲暗巷逃逸...只跑10m就被警逮捕

眾神護台灣全民反賄選　南檢：拍照上傳送平安鹽

中秋連假避開壅塞路段　潮州警製作圖資供民眾參考

買便宜老房還是租屋？　過來人見「2驚悚狀況」喊：千萬別碰

曝公益動保黑暗面「拒絕無數合作案」　邵庭：水很深

日圓變便宜了！台銀換匯價至0.2179　台幣10萬換鈔月省逾5800元

美空軍將領：若北京攻台　將成「史上最困難軍事行動之一」

台灣有望引進的「入門款休旅」！Jeep全新車預告9月發表

「畢業要出來選舉嗎」？長輩知道他讀政大後反應...網全笑翻

中秋連假衝了！「第2人10元」暢玩樂園　加碼免費看千萬水舞燈光秀

柯建銘點名國民黨「這三人」　開嗆：當初打林智堅現在跑哪了？

扭蛋抽大獎！卡娜赫拉快閃台中萌翻天　打卡巨型粉紅兔、逛和菓堂

一開Google地圖！他震驚「比抓姦神器變態」　網傻眼：怪自己

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

地方熱門新聞

台中蛋黃酥名店排爆　店門口見人肉貪食蛇

雪隧變了！中秋啟亮7彩燈光

台南東區路排水溝地343萬3千元拍出

台東市民代表參選爆炸　台大高學歷也來選

環盟公布2021永續施政評比台南第一

火龍果放太久怎麼辦　變身種子森林不浪費

宣導民眾裝設住宅用火災警報器

台東池上百人「反光電」　50輛汽機車排長龍

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

機車男攜毒遭警查獲併破竊盜犯行

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

中秋團圓台南路邊停車不收費

眾神護台灣全民反賄選

黃偉哲與漁民一起解決海汙問題

更多熱門

相關新聞

台東土水繪本親子說故事活動報名開始

台東土水繪本親子說故事活動報名開始

台東縣環境保護局將於9月18日上午10點至11點在台東縣政府文化處圖書館2樓幼兒閱讀區，舉辦今年第3場次「土水污染防治繪本說故事」活動，現場除了說故事活動之外，還有互動遊戲、並贈送精美小禮物及價值250元的故事繪本，活動採網路線上報名(https://reurl.cc/YXXQ7L)或撥打報名專線089-233602林小姐，限額30組親子參與，即日起至9月15日下午5點止受理報名，或滿額即截止，全程免費，歡迎親子報名。

推動EQ教育 台東縣政府教育處為孩子培養情感及人際社交力

推動EQ教育 台東縣政府教育處為孩子培養情感及人際社交力

囂張賊光天化日闖民宅偷神明金牌

囂張賊光天化日闖民宅偷神明金牌

台東縣府籲長者及孩童儘快完成接種

台東縣府籲長者及孩童儘快完成接種

交通安全月　關山警加強宣導與執法

交通安全月　關山警加強宣導與執法

關鍵字：

小地方 我們+起來 台東

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面