台東「我們+起來」4空間改造點　青年影像紀錄人氣獎投票開跑

▲『我們+起來』，青年影像紀錄人氣獎投票開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府今年「我們+起來」計畫，廣邀來自全台各地青年加入，以創新手法推動新型態的訓練課程，融入專業授課及實地操作的學習營，並安排為期9天的影像拍攝訓練，目標用手機也能拍出微型紀錄片，最後台北宜蘭的Gamma影像團隊、屏東台東文砌客影像團隊以及2組來自宜蘭小卒高校團隊、杯塔影像團隊共4組入選，拍攝的影片將於9月11日正式上網宣傳，民眾可以上『我們+起來』臉書粉絲專頁按讚支持，並經綜合評選最終第1名團隊可獲獎金5萬元。

原住民族行政處指出，為期9天的『影像策展工作坊實務操作工作營』，邀請「北成媒體教育中心」顏廷伍老師，將工作坊場地設於土坂部落，直接將學員帶至拍攝現場，透過密集式的視覺腳本引導課程，進行教學與討論。顏廷伍老師曾帶領北成國小同學拿過多項紀錄片大獎，這次來到台東訓練青年，認為年輕人非常熟稔手機影像拍攝及各種社交平台，將這優勢加上一些基礎的訓練，就能成為部落『微紀錄片』的策展概念。

經過工作坊的引導與操作後，參與團隊分別前往南迴協會、沙龍農特產品展售中心、哈匿藝術工作室、亞設之地手作烘培坊等111年度的4個空間改造點，進行7天的實際拍攝工作營，透過腳本設計、主題拍攝、後製、剪輯，完成今年空間改造點影像紀錄，也希望培植在地人才影像策展能力。

參賽的Gamma隊(世新大學資訊傳播學系大三的學生)曾永騰和熊威隆表示，這次活動可以親身進入部落，與部落的居民相處，是最吸引他們的部分，這次的活動帶給他們很多很豐富的經驗，壯麗的風景，華美樸實的風土文情，所以想藉由團隊的眼睛、影像，去紀錄我們看見的。

原民處說，今年影像紀錄團隊的多元又有創意，擅用影像拍出小地方大人物的群像，讓台東各種部落空間的特色美學及生活故事透過影像散播出去，邀請民眾按讚投票，投票時間自9月11日起至25日止。活動詳情請查詢『我們+起來』臉書粉絲專頁，或台東縣政府原住民族行政處官方網站(https://aborigine.taitung.gov.tw/)。