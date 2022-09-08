交往兩年「JK網婆」沒視訊過！一句「假髮歪了」讓他發現崩潰真相

▲小鄔的「網婆」傳來的可愛自拍照。（圖／翻攝小莉幫忙）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東20歲男子小鄔與「網婆」交往已經兩年多，雖然從來沒見過面，連視訊也沒有過，他仍願意把每個月薪水的一半都用來幫對方買禮物。不過，近日朋友卻提醒小鄔，他網婆的假髮戴歪了，小鄔才意識到對方根本是男的，氣得找上媒體幫忙討回血汗錢。

小鄔日前向河南電視台的《小莉幫忙》節目求助，表示自己談了一場網戀，已經兩年多，兩人平常以老公、老婆相稱，非常恩愛。

小鄔說，雖然交往兩年多，但兩人從來沒有見過面，就連視訊都沒有過，因為網婆始終不願意，最多就是傳照片過來而已，可是自己還是很愛對方，每個月兩千元（人民幣）的薪水，都願意花一千幫對方買禮物。

而從小鄔提供的照片中可以看見，他的網婆非常喜歡穿著JK（日本女高中生）制服自拍，光看照片的話，確實是很多年輕男生喜歡的類型。

不過，最近卻有朋友提醒小鄔，他網婆的假髮戴歪了，令小鄔起了疑心，懷疑起對方會不會根本是男的。

▼小鄔為了「網婆」拒絕過別的女生，現在非常後悔。

小鄔於是向質問了網婆，沒想到馬上就被封鎖，他才終於知道自己被騙了，「我還為了他拒絕過其他女生，現在知道他是男的，我再看過去的聊天記錄，就感覺很噁心！」

《小莉幫忙》於是開始協助小鄔聯絡對方，雖然一直沒有成功聯絡上，但對方發現事情鬧大以後，主動聯絡了小鄔，坦白自己的確是男生，並答應他一定會還錢。

事件在網路上引起大量關注，許多網友都表示有過類似經驗，「我當年網戀花了好幾千，最後才知道是跟一個男人聊天。」「貪圖JK少女，結果差點被女裝大佬吃掉。」「男人才好，不會懷孕。」「男人最了解男人想要什麼，你們其實是真愛。」