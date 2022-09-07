兩岸共同慶佳節　雲端交流心連心

記者趙禕/上海報導

在中秋佳節前夕，上海和台北多個區陸續舉辦雲端交流活動，藉著中華民族共同的傳統節日，透過視訊展現「兩岸一家親」的和諧氣氛。

▲▼台北、上海雙城六區透過雲端交流慶中秋。（圖／滬台通提供）

今年在雲端共慶佳節的有結為「姐妹區」的台北北投區和上海徐匯區，以及同在兩座城市中心城區的台北松山區、信義區和上海長寧區、黃浦區；來自兩個城市的市民互相展示了傳統才藝，交換城市生活心得，並且分享兩座城市發展的成果。

▲▼台北北投區居民表演《星月神話》和《太極扇舞》。（圖／滬台通提供）

在北投區和徐匯區的交流活動上，上海海派面塑第三代傳人湯健用巧手揉捏出一隻活靈活現的「玉兔搗藥」，展示海派藝術之美；大陸國家級非遺傳承人奚小琴則用一把剪刀勾畫紙上世界，將「玉兔拜月」躍然紙上。北投區則送上《星月神話》《太極扇舞》等表演。兩地民俗線上交流切磋，貢獻了一場精彩的非遺盛宴。

▲▼上海海派面塑第三代傳人湯健捏的「玉兔搗藥」，和大陸非遺傳承人奚小琴剪紙「玉兔拜月」。（圖／滬台通提供）

在松山區、信義區和上海長寧區、黃浦區的交流活動上，上海海派非遺傳承人華興富帶領大家體驗傳統民俗文化撕紙，藉小小的手撕玉兔，寄託嚮往和平、闔家團圓的真摯情感。兩地四區的居民區書記、里長及居民區代表，還從低碳環保、環境提升、文化街區等角度，向大家分享近年來的「社區新氣象」。

▲松山區、信義區和上海長寧區、黃浦區的交流活動。（圖／長寧區台辦提供）

上海市台辦副主任李驍東表示，「中秋是兩岸中國人共同的傳統佳節，積澱了豐富的中華文化基因，承載著濃厚的家國情懷。隔海不隔心、連線更連情，兩岸同胞心之相繫、情之相融。中秋佳節盼月圓，更盼人相見，熱切期盼我們再聚首。」

▲上海市台辦副主任李驍東。（圖／長寧區台辦提供）

台北市議員汪志冰也說，台北北投區與徐匯區交流廣泛、互動頻繁，未來將繼續推動開展多領域雙向交流，進一步加深兩地溝通與瞭解。

▲台北市議員汪志冰。（圖／滬台通提供）