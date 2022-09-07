　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸共同慶佳節　雲端交流心連心

記者趙禕/上海報導

在中秋佳節前夕，上海和台北多個區陸續舉辦雲端交流活動，藉著中華民族共同的傳統節日，透過視訊展現「兩岸一家親」的和諧氣氛。

▲▼台北、上海雙城六區透過雲端交流慶中秋。（圖／滬台通提供）

▲▼台北、上海雙城六區透過雲端交流慶中秋。（圖／滬台通提供）

▲▼台北、上海雙城六區透過雲端交流慶中秋。（圖／滬台通提供）

今年在雲端共慶佳節的有結為「姐妹區」的台北北投區和上海徐匯區，以及同在兩座城市中心城區的台北松山區、信義區和上海長寧區、黃浦區；來自兩個城市的市民互相展示了傳統才藝，交換城市生活心得，並且分享兩座城市發展的成果。

▲▼台北北投區居民表演《星月神話》和《太極扇舞》。（圖／滬台通提供）

▲▼台北北投區居民表演《星月神話》和《太極扇舞》。（圖／滬台通提供）

▲▼台北北投區居民表演《星月神話》和《太極扇舞》。（圖／滬台通提供）

在北投區和徐匯區的交流活動上，上海海派面塑第三代傳人湯健用巧手揉捏出一隻活靈活現的「玉兔搗藥」，展示海派藝術之美；大陸國家級非遺傳承人奚小琴則用一把剪刀勾畫紙上世界，將「玉兔拜月」躍然紙上。北投區則送上《星月神話》《太極扇舞》等表演。兩地民俗線上交流切磋，貢獻了一場精彩的非遺盛宴。

▲▼上海海派面塑第三代傳人湯健捏的「玉兔搗藥」，和大陸非遺傳承人奚小琴剪紙「玉兔拜月」。（圖／滬台通提供）

▲▼上海海派面塑第三代傳人湯健捏的「玉兔搗藥」，和大陸非遺傳承人奚小琴剪紙「玉兔拜月」。（圖／滬台通提供）

▲▼上海海派面塑第三代傳人湯健捏的「玉兔搗藥」，和大陸非遺傳承人奚小琴剪紙「玉兔拜月」。（圖／滬台通提供）

在松山區、信義區和上海長寧區、黃浦區的交流活動上，上海海派非遺傳承人華興富帶領大家體驗傳統民俗文化撕紙，藉小小的手撕玉兔，寄託嚮往和平、闔家團圓的真摯情感。兩地四區的居民區書記、里長及居民區代表，還從低碳環保、環境提升、文化街區等角度，向大家分享近年來的「社區新氣象」。

▲松山區、信義區和上海長寧區、黃浦區的交流活動。（圖／長寧區台辦提供）

▲松山區、信義區和上海長寧區、黃浦區的交流活動。（圖／長寧區台辦提供）

上海市台辦副主任李驍東表示，「中秋是兩岸中國人共同的傳統佳節，積澱了豐富的中華文化基因，承載著濃厚的家國情懷。隔海不隔心、連線更連情，兩岸同胞心之相繫、情之相融。中秋佳節盼月圓，更盼人相見，熱切期盼我們再聚首。」

▲上海市台辦副主任李驍東。（圖／長寧區台辦提供）

▲上海市台辦副主任李驍東。（圖／長寧區台辦提供）

台北市議員汪志冰也說，台北北投區與徐匯區交流廣泛、互動頻繁，未來將繼續推動開展多領域雙向交流，進一步加深兩地溝通與瞭解。

▲台北市議員汪志冰。（圖／滬台通提供）

▲台北市議員汪志冰。（圖／滬台通提供）

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
LIVE／iPhone 14要來了！蘋果發表會倒數　線上直播
嚇！長髮女暴衝撞婦嬰店　倒車再撞毀小吃攤
女浪漫約陽台野戰　一結束變調！慘遭7男性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸共同慶佳節　雲端交流心連心

聽聽老外怎麼說　老外講故事第二季上線

昆明女吃蘑菇頭暈以為中毒　全家狂催吐結果是地震

大陸疾控局：大陸的防疫措施是「最經濟的」　堅持生命至上

2022昆台中秋燈會今登場　周莊鎮光影秀「重現古時情懷」

上海迪士尼樂園酒店突擊封鎖！顧客全部不得離開　慘被禁足在房間

成都新增3例台灣入境感染者　台企用「防疫泡泡」隔絕疫情維持生產

iPhone 14發布倒數！庫克「微博發文」：蘋果將捐款支持四川救援

坐公車提兩袋零食要買貨物票！　大媽拒絕反被光頭路人甲狠踹下車

福州台協會舉行交接典禮　新會長為連江桃園體育娛樂副董

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

傘兵秦良丰主動提出挑戰　45分鐘成功步行醫院一圈

連千毅涉NFT洗錢疑雲　檢方諭令20萬元交保！

兩岸共同慶佳節　雲端交流心連心

聽聽老外怎麼說　老外講故事第二季上線

昆明女吃蘑菇頭暈以為中毒　全家狂催吐結果是地震

大陸疾控局：大陸的防疫措施是「最經濟的」　堅持生命至上

2022昆台中秋燈會今登場　周莊鎮光影秀「重現古時情懷」

上海迪士尼樂園酒店突擊封鎖！顧客全部不得離開　慘被禁足在房間

成都新增3例台灣入境感染者　台企用「防疫泡泡」隔絕疫情維持生產

iPhone 14發布倒數！庫克「微博發文」：蘋果將捐款支持四川救援

坐公車提兩袋零食要買貨物票！　大媽拒絕反被光頭路人甲狠踹下車

福州台協會舉行交接典禮　新會長為連江桃園體育娛樂副董

「黑豹」親叔叔失蹤！離家800M森林尋獲　警方驚：這片明明翻過來找了

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

讀者迴響

最夯影音

更多
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝
情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面