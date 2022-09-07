「遲到一下抓一下屁股」高職狼師性侵3女學生　竟辯：自己色色的

▲新北市一名男老師以課後輔導為由，對3名女學生伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳雕文、翁子皓／新北報導

新北市1名褚姓高職男老師，見到班上有３名女學生擔心成績不佳，害怕自己無法考上好學校，竟然利用當班導師的權力，假借提供課後輔導，涉嫌對其中2名少女性侵，對另一名少女以言語性騷擾，事後供稱與女學生在交往。新北地檢署不採信說法，依利用權勢性交、猥褻、性騷擾等罪嫌起訴對褚男起訴。

檢方起指出，褚男2020年12月25日下午，將一名女學生載到新北市鶯歌區的某間汽車旅館，威脅對方不配合就無法獲得課業輔導，對阿琳性侵得逞。之後又以課後輔導為利誘代價，迫使另一名女學生讓他碰觸胸部。

去年3月16日午休時，他告訴一名女學生：「遲到一下、我抓一下屁股....你就要付出屁股的代價」等語，並伸手觸碰對方手臂；3名少女互相訴苦後告知其他老師，全案因而曝光。

離譜的是，褚接受偵訊時供稱「自己色色的」、「只願意提供女學生課後輔導，代價是考不好要摸胸、抓臀」，承認自己確實有和兩名女學生發生關係，但又辯稱與2人在交往。

檢方調查後不採信他的說法，認為他涉嫌利用權勢性交、猥褻，違反性騷擾防治等罪，且3名少女都未成年，請法官依兒少福利與權益保障法加重其刑。