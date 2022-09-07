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環盟公布2021永續施政評比　台南市獲全台第一

▲台灣環境保護聯盟近日公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，台南市長黃偉哲施政除在評量等級獲得優等，在評量總排名中，更獲得六都第一，同時也是全台縣市第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣環境保護聯盟近日公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，台南市長黃偉哲施政除在評量等級獲得優等，在評量總排名中，更獲得六都第一，同時也是全台縣市第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣環境保護聯盟近日公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，是首次全台22縣市均有參與，台南市除在評量等級獲得優等，在評量總排名中，更獲得六都第一，同時也是全台縣市第一。

環盟自2014年縣市選舉起，便開始針對縣市首長候選人提出「20項環保團體共同訴求」；2016年開始針對全國22個縣市進行「永續環境施政表現」評量，衡量縣政的環保政見落實情況，迄今已運行六年；並自2018年起，參考聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），整合為25項永續環境訴求及72項指標，評量結果分為優、良、普通及待改善。

本次「2021 年度直轄市、縣市政府永續環境施政表現評量」方式，以 8 大主題、25 項永 續環境訴求、72 項評量指標來進行評量，聘請共計 13 位評量委員，委員領域涵括 NGO 代表、 教授、專家等；歷經兩個月來多次會議討論及評量，終於在8月中旬完成評比，並於近日召開記者會公布今年評量結果，進一步說明各主題，以及與歷年成績的比較等。

▲台灣環境保護聯盟近日公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，台南市長黃偉哲施政除在評量等級獲得優等，在評量總排名中，更獲得六都第一，同時也是全台縣市第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了公布評量級距，今年也依分數排出各縣市排名（但不公布分數），採全縣市一同排名、六都及非六都獨自排名兩種方式並行，排名結果如下：全縣市一起排名的前5名為台南市、桃園市、高雄市、台北市、新北市，台中市與屏東縣併列第6；若以六都獨自排名的第1名為台南市，第2名以後依序為桃園市、高雄市、台北市、新北市，台中市。環盟除了舉行記者會供大眾檢視外，也會將評量結果告知地方政府。

▲台灣環境保護聯盟近日公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，台南市長黃偉哲施政除在評量等級獲得優等，在評量總排名中，更獲得六都第一，同時也是全台縣市第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環盟指出，許多縣市獲得最高分的項次都是「支持撤銷核四計畫，支持核一、核 二、核三廠不延役，認同非核家園」。而最多縣市獲得最低分的項次為「推動節能、節電，轄區內每人平均用電量逐年遞減，每年減少2％以上」。

綜合數據發現，2021年有高達8成縣市，其「年總用電量逐年變化百分率」及「人均用電量逐年變化百分率」都是上升的，在能源轉型及氣候變遷已刻不容緩的如今，各縣市用電量卻不減反增。後疫時代追求經濟復甦及各產業加速發展，加上氣候變遷導致夏季變長、高溫難耐等現象，都將使企業及民生用電量加劇，此課題實屬需中央及地方政府攜手合作，在淨零轉型的路上達到更好的平衡。

▲台灣環境保護聯盟近日公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，台南市長黃偉哲施政除在評量等級獲得優等，在評量總排名中，更獲得六都第一，同時也是全台縣市第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環盟創會會長施信民表示，本次評比為首次所有縣市全數參與的一次，因此這次評量委員相對嚴格，若有縣市整體分數退步，不全然代表施政退步，僅代表更能看出程度差異、加大鑑別度。希望評量可以協助地方政府改善相關施政表現，持續將永續環境的核心價值融入施政，並與其他縣市互相觀摩學習，成為彼此的標竿。

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