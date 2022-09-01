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社會 社會焦點 保障人權

毒駕孕婦9次違規欠15萬罰鍰！　20萬存款被扣...拿BMW擔保辦分期

▲▼ 孕婦毒駕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區26歲李姓孕婦，2年前因開車被警臨檢到毒駕，又多次違反交通規定遭裁罰並吊扣駕照，因未繳納，名下存款遭扣押，她只好將名下BMW車輛供分署查封以作為分期擔保。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區李姓孕婦（26歲），2年前因毒駕與多次違反交通規定，被裁罰13萬8700元，因遲遲未繳納，被移送行政執行署士林分署執行，分署立刻開大絕，扣押其存款，導致她到ATM領不出錢。李女火速將名下BMW 428i供分署查封以作為分期擔保，分署考量她販售零食寵物及懷孕行動不便，需經常使用車輛，仍將車輛交由她保管，且同意讓她分期繳納積欠罰鍰。

2020年7月27日，李女開車行經士林區百齡橋時遇警察攔檢，當場被查獲吸毒駕駛，被台北交裁所裁罰12萬元、吊扣駕照2年。不料，李女事後又因3次在禁止臨時停車處所停車、1次未依標誌、標線號誌指示轉彎或變換車道、1次違規右轉、1次行駛高速公路未依規定變換車道及2次闖紅燈等違反交通安全規則行為，又被裁罰共2萬8700元。

李女被開罰毒駕12萬，雖然有到交裁所辦理分期，卻在繳納1萬4300元後就不再續繳，交裁所只好將案件陸續移送士林分署強制執行。

▼李姓孕婦大腹便便到士林分署辦理分期。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 孕婦毒駕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署今年8月23日扣押李女名下20萬餘元的存款，李女因無法從ATM提領生活費，經詢問銀行後赫然發現自己名下存款已遭士林分署扣押，在同月26日拿名下要價275萬起的BMW4系列到士林分署辦理分期，並繳納7萬2732元，剩餘6萬餘元則分6期繳納，每期繳納1萬元。

李女向分署說，交通違規是丈夫造成的，自己目前僅能靠寵物零食製造跟販售，加上丈夫待業中，她是家中唯一經濟支柱，肚子裡的寶寶明年2月要出生，自己得付產檢費用、車貸、房租及生活費用，急需動用銀行存款來支付，因此請求分署將名下部分存款解扣，以免全家陷入生活困頓的窘境，更希望能分期，士林分署審酌李女身體、經濟及家庭狀況後，同意讓她分期繳納積欠罰鍰，將車輛交由她保管。

士林分署表示，吸毒葬送一生幸福，吸毒後駕車更是害人害己，不但置自身於險境，更嚴重危及他人之生命安全，增添更多破碎家庭，造成嚴重社會問題，若義務人確有經濟困難而無法一次完納時，可檢具相關證明文件申辦分期繳納，切勿置之不理，以免財產遭查扣執行，影響自身權益而後悔莫及。

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