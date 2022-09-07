「想拉我進殘障廁所XX」畫家情侶分手　她臉書直播揭黑歷史挨告

▲知名畫家情侶分手10餘年，女畫家臉書狂揭對方黑歷史，因妨害名譽被告上法庭。（圖／記者王致凱攝）

記者翁子皓／新竹報導

畫家小琳（化名）在國內美術圈頗有知名度，且與知名畫家阿正（化名）曾經是情侶關係，然而在分手十餘年後，小琳突然在IG上與粉絲分享昔日交往經驗，文中提到被迫幫前男友寫論文、被對方情緒勒等事，甚至還開臉書直播痛批對方。新竹地院近日判決結果出爐，依犯散布文字誹謗罪，判處小琳拘役55日，可易科罰金。

判決書指出，小琳與阿正皆為畫家，雙方已分手十餘年，但小林在2019年12月間，在IG頁面精選文字動態訊息透露，前男友讓她代寫論文、前男友威脅要在中正紀念堂捷運站跳軌，前男友想要在殘障廁所發生性關係等事。阿正得知此事後非常生氣，認為雙方昔日的情侶關係眾所皆知，小琳根本是在影射他，害他名譽受損，於是將對方告上法庭。

不料，小琳得知自己被告後，在臉書上直播，指名道姓的說IG講的前男友指的就是阿正，說「你（阿正）就是在我20歲生日的時候，想要把我拉去臺北車站前面新光三越某層樓的殘障廁所，想要讓我在那間廁所裡面跟你發生性行為阿 」、「你（阿正）就是在那間咖啡店裡面，要求我要幫你寫畢業、寫論文」、「然後他（阿正）覺得我劈腿，他覺得我認識別人，然後把我軟禁在他家兩天阿」等語。

小琳向法官供稱，自己只是將發生在自己生命中的真實事件說出來，並未造假，矢口否認走誹謗對方，而且阿正是公眾人物，她把這些事實暴露，害自己也遭受阿正粉絲的攻擊。

新竹地院近日判決結果出爐，法官認為小琳在社群媒體所散播的言論，足以使人認為阿正有特殊性癖好，進而妨害他的名譽及社會評價，依犯散布文字誹謗罪，判處小琳拘役55日，可易科罰金。