人夫到小王家抓姦失敗　5歲兒爆當蜘蛛人：媽帶我「綁線降落」

▲兒子爆料媽媽帶他從叔叔家綁線垂降。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

彰化一名呂姓男子懷疑，妻子常帶著兒子出門去找小王，有天他深夜跑到質疑的小王家沒找到人，但兒子後來說那天「用繩子垂降到1樓」才回家，讓呂男氣得提告求償，不過法官認為，僅憑5歲兒子的童言童語不能當作證據。

根據判決書內容，呂男和妻子2015年結婚後育有一子，2人已在去年10月離婚，但離婚前呂男就發現，妻子常常帶著兒子出門，整晚沒回家，懷疑妻子是利用兒子當掩護和小王偷情。

呂男去年7月某天又發現妻子帶兒子出門，直到深夜還沒消息，他為了確認兒子安全，跑到他懷疑妻子外遇的對象黃男家敲門找人，但等候多時都沒見到妻小人影才離開，不過回家後看到他們都已回到家，就沒有再多問。

但呂男媽媽事後問孫子當晚去了哪，孫子說媽媽帶他從叔叔家用繩子垂降到一樓，再從後門走去巷口回家。呂男得知後，認為妻子因為怕被抓姦讓兒子從事如此危險的行為，氣得向妻子和小王提告求償60萬元。

呂妻指出，她沒有做出背叛丈夫的行為，但她經常受到丈夫家暴、恐嚇，法院還核發暫時保護令，丈夫也因為暴力行為被判刑。

法官認為，雖然呂男提出母親和孩子的對話錄影，但孩子年僅5歲，且是在呂母刻意詢問下答出，童言童語不能作為不利被告的認定，又沒有其他積極證據能證明，因此判呂男敗訴。