蔣萬安團隊名單「一堆政二代」！綠委嘆：幹嘛打臉自己呢

▲蔣萬安被發現，競選團隊裡面有不少政二代。（圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中團隊名單曝光，有成員被指是政二代，引起許多討論。對此，民進黨立委許智傑6日也列出國民黨台北市長參選人蔣萬安的團隊名單，嘲諷「真不懂蔣萬安競選團隊為何要打臉自己呢」，貼文曝光後，也引起網路議論。

國民黨台北市議員徐巧芯5日張貼陳時中團隊的通訊錄，引起許多討論。媒體人朱凱翔也為此開酸，根本就是「政二代聯軍」。

對此，許智傑6日在臉書上表示，只要願意為國打拼，就不該討論是第幾代，甚至是政二代的蔣萬安，台北人也願意給予機會，「但把競選團隊助理（非公眾人物）之全名公布並扣上政二代的帽子，就非常不洽當。」

▲許智傑整理後，公布了蔣萬安團隊的政二代名單。（圖／翻攝臉書／高雄小金剛許智傑）



許智傑為此瀏覽蔣萬安的競選團隊名單，卻發現除了「千歲團」以外，裡面的人隨便查詢，就有至少7名政二代，「真不懂蔣萬安競選團隊為何要打臉自己呢？」

依據許智傑公開的名單，列出的政二代當中，包含蔣萬安競選總幹事林奕華、辦公室發言人李德維、洪孟楷，以及大安後援會榮譽總會長蔣乃辛、李慶安，還有中山後援會榮譽總會長潘維剛，以及競選執行總幹事陳永德。這也讓許智傑感嘆，「真不懂蔣萬安競選團隊為何要打臉自己呢？」

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