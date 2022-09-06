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台北市長「史詩級選戰」進入倒數　她曝民調誤差6%局勢未定

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲台北市長候選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊。。（合成圖／ETtoday資料照）

記者鄭文晴／綜合報導

年底九合一選舉即將到來，台北市長選戰尤為眾所矚目。國民黨副秘書長李彥秀表示，台北市這場選戰，每一份民調無論誰第一第二，誤差範圍都在6%，雖然很多人都覺得趨勢已定，「但我覺得這場選戰是史詩級的選戰」，以現在民調來看，趨勢非常緊繃，要看哪個政黨候選人出錯頻率少，就最有機會當選。

▲台北市長選舉。（圖／翻攝自《朱學恒的阿宅萬事通事務所》）

▲國民黨副秘書長李彥秀5日上朱學恒的節目。（圖／翻攝自《朱學恒的阿宅萬事通事務所》）

國民黨副秘書長李彥秀5日在朱學恒節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》中指出，台北市長這場選戰非常詭異，若談棄保是要在民調在兩成以下，但黃珊珊的各份民調已經在兩成左右，因此在這關鍵三個月期間，誰犯最少錯誤就有機會當選，「基本盤非常重要。」

朱學恒表示，蔣萬安在最一開始看好度非常高，再加上又是最早出來的，大家就會期待他跟陳時中對打，「可是拖著拖著，三國鼎立的態勢就出來了」，問題出在哪裡？

李彥秀回應，若以一般分析選戰，蔣萬安是最早確定要參選的，黃珊珊當時則是要用哪個政黨參選、何時辭職都不太確定，陳時中更是在7月13日才確定，「一般我們都是在候選人底定，跑過一個月或一個半月之後，才有看到選舉的局勢。」

李彥秀接著說，所謂的「局」就是政黨結構，背後有些基本盤在，「勢」就是分析選戰政策、政見，所以蔣萬安從五成慢慢掉到三成「對他來說並不公平」，因為一般的狀況是全部候選人底定在開始起跑，而國民黨在台北市整體基本盤了不起四成多，「雖然很多人說國民黨基本盤在台北是藍大於綠」，但從各政黨支持度、分析幾次市長得票數去討論，才會比較客觀。

李彥秀說，蔣萬安應該要跟黃珊珊區隔開，因為每個人各自都有自己的擅長跟優勢，「他應該要讓台北市民覺得我非投蔣萬安不可，或是我具有感動人的力量」，魅力必需要在。

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