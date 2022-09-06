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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市三腳督差距6個百分比內！　她曝民調差距內幕：藍營基層很焦慮

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選進入倒數階段，北市首長之爭尤其激烈，國民黨副秘書長李彥秀5日於節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》中指出，每份民調無論誰第一誰第二，第一名跟第二名的誤差範圍都在6個百分比內，很多國民黨支持者怕陳時中當選，藍軍基層確實焦慮，「這場選戰很難有棄保效應，基本盤非常重要。」

台北市長柯文哲8年任期已屆，讓北市首長成兵家必爭之地，立委蔣萬安、前衛福部長陳時中、前副市長黃珊珊三人民調不斷拉鋸，形成「三腳督」局面，而各家民調結果也不盡相同，讓北市選局更加詭譎。

對於北市首長選情，李彥秀表示，這場台北市長選戰，每份民調無論誰第一誰第二，所有一跟二的誤差範圍都在6個百分比內，雖然很多人都說趨勢確定，「一般要棄保，參選人支持度要在2成以下，大概8%至12%左右，因此這場選戰很難有棄保效應，誰能在最後這三個月犯越少錯誤，誰就越有機會當選，這場選戰基本盤非常重要。」

對於選戰初期，蔣萬安選情一片看好，現在聲勢卻較低迷，李彥秀表示，以一般分析選戰，蔣萬安是最早確定要參選的人，黃珊珊當時連用哪個政黨參選、何時辭職都不確定，陳時中更是在7月13日才確定參選，「一般要等候選人底定，跑過一個月或一個半月之後，才有看到整個選舉的局勢。」

李彥秀分析，說蔣萬安民調下滑，對他不太公平，要等全部候選人底定後開始起跑，才會來去看局勢，而國民黨在台北市整體基本盤4成多，雖然很多人說國民黨基本盤在台北是藍大於綠，但若從各政黨支持度、分析幾次市長得票數去討論，會比較客觀。

李彥秀表示，蔣萬安和黃珊珊各自有各自的優勢，蔣萬安若要贏、讓台北市民覺得非投蔣萬安不可，必須要有魅力在，台北市長最經典選戰是台北市前市長黃大洲、中廣董事長趙少康那次，而這次又是一次大家看不懂的選舉，最後誰能入主台北市，要到最後關鍵時刻才看的出來。

近日有民調顯示，陳時中在黃珊珊大本營的港湖區，支持度拿下第一名，對此，李彥秀分析，這份民調雖凸顯黃珊珊在港湖有深耕，但也顯示出黃珊珊和蔣萬安的分票結果，「就是陳時中會第一。」

李彥秀坦言，自己在基層跑時，有聽到藍軍在台北市的焦慮，黃珊珊有不錯的地方，蔣萬安也有他的優勢，很多國民黨支持者更怕陳時中當選，「因此這份民調也顯示出很多藍軍的焦慮，就是蔣萬安和黃珊珊萬一出現分票情形，會不會最終變成陳時中當選。」

北市首長選情詭譎，根據《自由時報》最新民調顯示，假如明天就要投票，有30.13％的選民支持陳時中、22.92％支持蔣萬安、20.52％支持黃珊珊，支持度方面陳領先第二名的蔣6.21個百分點，蔣與黃的差距則不到3個百分點；而在勝選看好度方面，有30.63％的選民看好陳時中、23.72％看好蔣萬安、13.61％看好黃珊珊，另外還有32.03％的選民表示無意見。

而根據《TVBS》民調中心日前發布的民調顯示，年底台北市長選舉有87％市民表示會去投票，有投票意願的選民中，有36％市民支持蔣萬安，26％支持黃珊珊，23％想投陳時中，不到1％受訪者支持台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智，另外14％則尚未決定。

在《美麗島電子報》部分，董事長吳子嘉日前分析，此次「陳時中勝出的可能性不大」，雖然現在這個局裡看起來很熱鬧，但是陳時中要背上他整個新冠疫情對台北市當時的打壓，對台北市民和台北市政府的不公平，真正在選到最後的話，其實還是蔣萬安和黃珊珊兩個在選。

若根據《中國時報》7月民調顯示，台北市長選情緊繃，陳時中支持度為24.2％、蔣萬安23.9％、黃珊珊22.2％，3人差距不大，若形成「三腳督」的局面，最後有可能會以棄保效應來決勝負，如果放棄陳時中，黃的支持度有望拉升至26.5％，蔣則為26.4％，雙方選情呈現五五波；如果放棄蔣萬安，流失的選票將轉向黃珊珊，讓黃的支持度來到30.3％，領先陳的25.4％，差距為4.9個百分點；如果放棄黃珊珊，蔣萬安支持度將會提高至32.3％。

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