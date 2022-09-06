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在台復校一甲子！　中央大學迎來優化環校道路嶄新入口意象

▲在台復校一甲子！中大環校道路創新完工

▲中央大學校長周景揚強調，優化環校道路，讓師生使用公共運具更安全和便捷，邁向低碳校園綠生活。（記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學在台復校一甲子，迎來環校道路嶄新的入口意象，以及全長1,600多公尺的環校道路，在設計與施工面向的創新，其平整的路面，成為全國第一條同時採用維護管理指標(MCI)、國際糙度指標(IRI)、鋪面狀況指數(PCI)等三種鋪面指標進行驗證的道路。中央大學強調，優化環校道路，讓師生使用公共運具更安全和便捷，邁向低碳校園綠生活。

▲在台復校一甲子！中大環校道路創新完工

▲「中大六十」入口意象設計。（圖／中大提供）

中央大學指出，座落於中壢區市郊的該校，佔地面積逾60公頃，校園景色優美，今年適值復校一甲子，校方為強健校園骨幹，召集多數是昔日中大培養出來的優秀人才，且曾榮獲金質獎肯定的菁英團隊，負責環校道路相關的施工、設計監造和校方督導。

▲在台復校一甲子！中大環校道路創新完工

嶄新的環校道路，減速措施改為立體標線，搭配太陽能雷達測速機，強制駕駛降速，穿越校園道路時可以很安全，甚至現在許多人利用馬路在運動，堪稱用路人的天堂。施工過程也實踐中大追求永續發展的辦學精神，道路全面採用1英吋改質瀝青混凝土，優於一般道路，提升道路使用年限，更能提升行車效能。

▲在台復校一甲子！中大環校道路創新完工

校方同時大幅取消路邊停車格，增加行車空間，創造以「人」為本的人行動線，進入中央大學校園之後，立即可感受到整體視野的開闊，空氣的清新宜人，共同促進永續發展之理想願景。

▲在台復校一甲子！中大環校道路創新完工

▲嶄新的環校道路，減速措施改為立體標線。（記者楊淑媛攝）

中大1962年在台復校，從苗栗到中壢，今年正好逢60週年校慶。「中大六十」入口意象設計，底部為中央大學之簡稱「中大」，頂部造型為「60」，詮釋「中大六十，再創高峰」的意涵。側面為在台復校60週年LOGO及人文藝術中心李瑞騰主任提筆紀念的文稿，與人文社會科學大樓的「大象五形」裝置藝術相輔相成，令人耳目一新。

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