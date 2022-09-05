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快訊／莫德納次世代疫苗「分兩階段」開打　適用對象一次看

▲▼莫德納二價疫苗。（圖／路透）

▲莫德納二價疫苗。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(5)日下午召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議，會中專家就莫德納次世代雙價疫苗追加劑接種順序、接種間隔進行討論。莫德納疫苗建議分兩階段開放施打，推估有600萬人符合資格。指揮中心發言人莊人祥表示，月底至少會到貨200萬劑，不排除會有更多疫苗到貨。

莊人祥表示，因應國際間及秋冬可能遭受Omicron BA.4/BA.5變異株之疫情衝擊，另依據莫德納次世代雙價疫苗追加劑臨床試驗結果顯示，含有原型株及BA.1變異株雙價疫苗能夠降低高風險族群重症及死亡風險。為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，故對於今(2022)年9月底進口的雙價疫苗，建議分兩階段開放提供作為追加劑接種使用：

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(一)第一階段：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。
(二)第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

今日會議中，另對青少年疫苗接種進行討論，專家建議開放12至17歲族群接種Novavax疫苗，包含第二劑與第三劑，2劑間隔至少4週以上，建議以同製程疫苗完成基礎劑接種；亦可提供作為12至17歲青少年追加劑接種使用。

指揮中心提醒，有關莫德納次世代雙價疫苗、追加劑接種間隔調整，以及12至17歲青少年Novavax COVID-19疫苗接種作業實施時間，將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。

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