不准鎖房門！高中兒討隱私LINE嗆「你X媽」　爸爸爆氣反擊

▲高中生怨，爸爸不尊重他的隱私。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一名高中生抱怨，睡覺都不能鎖門，爸爸一點也不尊重他的隱私，當初真的是選錯邊，應該要跟媽媽才對；他直言，爸爸一直在挑戰他的容忍度，「我不該嗆嗎？還是我要繼續忍著忍到生病？」

從對話截圖可以看見，高中生嗆爸爸，「你X媽有隱私，我就沒有是不是？」對此爸爸訓斥，「去住外面，任你怎麼鎖都沒人管，你X媽、你X媽？給我尊重一點，你不尊重我們，我們為何要尊重你？」高中生回嗆，「你是我爸我尊重你，你也尊重我，我只是做我自己的事，我有礙到你們嗎？」

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▲對話訊息。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

之後高中生在臉書社團《爆廢公社》嘆，「現在的高中生活這麼難嗎？各位，不是說我不尊重我爸，這幾年吵下來我也沒有嗆過他，但他一再的挑戰我的容忍度，到現在到極限了，我不該嗆嗎？還是我要繼續忍著忍到生病？」

他抱怨，睡覺不能鎖門，隔天7點多爸爸就會來房間叫，只要鎖門就會狂敲，當初真的選錯邊，應該要跟媽媽走的。

貼文一出引發議論，網友紛紛留言「我兒子這樣可能會被我轟出去」、「等你有本事拿錢養爸媽的時候再來大聲」、「那趕快去你媽那邊吧」、「這句選錯邊，很讓人為你爸心痛，這句多傷人」；不過也有人認為，大部分人應該也是過來人，為什麼現在變成父母，卻不能尊重孩子的隱私權。

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