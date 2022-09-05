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社會 社會焦點 保障人權

刑警傳訊「柬埔寨部長臉書」求助！11台人順利獲釋　他曝恐怖經歷

▲▼23日華航櫃檯前，前往柬埔寨旅客有所減少，多為回鄉的菲籍旅客準備飛去馬尼拉。（圖／記者游宗樺攝）

▲日前爆出不少台灣民眾赴柬埔寨卻遭囚禁，逼做詐騙慘淪「豬仔」凌虐案。（示意圖／記者游宗樺攝）

文／中央社

柬埔寨近日發話掃蕩人蛇集團，刑事局指派任務型聯絡官詹利澤近日透過臉書替被害人家屬向柬國內政部長蘇慶求救，連兩天共幫助11名落入打工陷阱的台灣民眾順利返國。

據了解，目前大約還有500名左右疑似落入柬國打工陷阱的台籍被害人待援，駐胡志明市辦事處為展開救援充實人力，在警務方面除常駐的刑事局駐越南聯絡官林岳賢外，詹利澤近日也抵達協助救援。

柬埔寨打工陷阱近來成為國際焦點，柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶（Sar Kheng）於8月下令在全國展開大規模行動，誓言營救被害人並揪出參與人口販運的嫌犯。 詹利澤搜尋到蘇慶臉書（Facebook）後，發送被害人姓名、護照號碼、遭拘禁地點等資訊，約兩週後，共有9男2女共計11名被害人陸續自柬國施亞努港（Sihanoukville，西港）、干丹省（Kandal）等地獲釋。

詹利澤向中央社表示，他先前在台灣偵辦竹聯幫東堂涉嫌販運台灣人至柬埔寨的案件時，從帳冊中找到一些被害人的資訊，在與被害人取得聯繫後，確定他們受困柬國，便寫信給蘇慶。 詹利澤說，昨天有2名被害人先行返台，今天再有9人搭機回國。根據被害人自述，他們都是聽信到柬國工作可領高薪而受騙，即使知道柬埔寨打工陷阱多，但有些不法分子透過視訊面試來鬆懈他們對前往柬國工作的防備。

詹利澤指出，被害人獲釋後對曾經歷的一切依然驚魂未定，有被害人向他表示，有「同事」在園區裡面自拍不小心拍到儀器、設備就遭毒打示眾，「雙腿突然之間就像木偶的螺絲鬆脫一樣癱貼在地面」。

柬埔寨對外政策向來以中國馬首是瞻，在柬國跟隨中國唱和「一中原則」的處境下，台灣官方欲介入救援並不容易。知情人士表示，目前柬國雖有意打擊，但能否長久執行是個變數，民眾赴柬工作務必提高警覺。

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