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電池升級、告別瀏海　彭博曝iPhone 14四大亮點升級

▲iPhone 14系列四款模型機流出。（圖／取自iUpdate）

▲iPhone 14系列將推出四款機型。（圖／取自iUpdate）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果最新的旗艦系列iPhone 14即將再秋季發表會與果粉見面，這次的機型對比上次有許多修改，蘋果預計取消mini機型，並推出四款機型，包含iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。彭博社記者Mark Gurman也盤點四大值得關注的升級。

Mark Gurman表示，今年沒有 iPhone 14 mini 可以取代 iPhone 13 mini。相反，蘋果專注於大型產品。計劃推出 6.1 吋 iPhone 14、6.7 吋 iPhone 14 Plus、6.1 吋 iPhone 14 Pro 和 6.7 吋 iPhone 14 Pro Max。

一、鏡頭升級

iPhone 14 Pro 和 Pro Max 的背面還有一個明顯更大的鏡頭區域，用於新的 4800 萬像素廣角系統和改進的遠攝和超廣角傳感器，也期待影片錄製和低光攝影的改進。這也是蘋果多年來首次將手機從 1200 萬畫素升級。

二、Pro系列告別瀏海螢幕

此外，今年在Pro系列上也有大改變，蘋果自iPhone X之後一直採用瀏海螢幕，主要是為了容納Face ID的模組，不過也被許多果粉詬病許久，今年的Pro機型將採用驚嘆號的打孔螢幕，整體螢幕占比將會提高。

三、電池升級

預計新的iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max 將配備更大的電池，手機整體看起來會更大一些，不過 Mark Gurman 沒有在最新報導中公布詳細的電池容量。

四、隨顯螢幕

與Apple Watch Series 5 及更新機型一樣，預計即將推出的iPhone 14 Pro 機型將配備隨顯螢幕，隨顯螢幕將顯示時間、日期和小工具等訊息，並包括用戶自定義的桌布，而此次升級的電量，有部份也是為了支援隨顯螢幕。

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