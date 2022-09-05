阿兵哥欠債想不開失聯　爸媽心焦報案...他倒臥方向盤撿回一命

▲現役軍人因債務纏身而想不開，癱倒座車駕駛座上，被警消人員及時救出送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

於外島服役的鄒姓軍人疑似積欠大筆債務，不堪壓力而於休假返回南投老家時，深夜獨自開車外出且失聯；警方獲家屬報案後，循線於土地公嶺步道附近發現鄒男座車，副駕駛座上有酒瓶和燒炭痕跡，所幸他癱倒駕駛座上一息尚存，警方立刻會同消防隊將他送醫急救，保住一命。

中興警分局指出，光明派出所警員白明鴻日前深夜擔服備勤勤務時，一對鄒姓夫婦騎機車前來，報稱其子因當兵休假回台，突然獨自駕駛自小客車不告外出，隨後發現兒子於通訊軟體上告知朋友因債務問題有輕生念頭，撥打電話又無回應，讓他們十分焦急，擔心兒子狀況，遂尋求員警幫忙。

白明鴻一邊安撫鄒姓夫婦，一邊馬上查詢鄒男座車動態，發現該車曾出現於中正路、仁德路口，鄒父表示在該處附近的土地公嶺香園亭後方有自家工寮，警方研判鄒男可能前往，遂與鄒姓夫婦倆共同前往找尋，果然在距土地公嶺香園亭100公尺處，發現該部自小客車停放路旁，開啟副駕駛座車門檢視，腳踏墊上放有多瓶酒類飲品，還有燒炭的餘燼，頂著平頭的鄒男則癱倒在駕駛座上意識不清。

員警初步察看，發現鄒男尚有呼吸心跳，立即轉報消防隊，後由中興派出所長楊信立等巡邏人員協助引導救護車上山救護，將鄒男送往草屯佑民醫院救治，鄒姓夫婦對警方積極協尋，並挽救愛子一命表達萬分感謝。

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