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社會 社會焦點 保障人權

深夜摸進民宅偷釣竿...義警父子檔秒壓制　男辯：我被推進來的

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蕭姓男子（44歲）日前才因涉嫌機車竊盜案被警方查獲送辦，4日又趁深夜悄悄潛入一處民宅，在翻找財物之際驚動屋主一家人下樓查看。聽聞屋主腳步聲的蕭男趕緊躲到廁所，但仍被屋主父子發現，一番拉扯後將他壓制在地。警方獲報到場詢問他如何進入屋時，蕭男卻辯稱「我是被推進來的！」，讓員警哭笑不得。

▲▼侵入民宅 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲蕭姓男子被屋主父子壓制在地。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局鼓山派出所警員官彥甫、曾子嘉9月4日凌晨0時許接獲報案，指稱在鼓山區河邊街有宵小侵入民宅，員警到場發現無故侵入他人住宅的蕭男，已經被屋主父子壓制在地，立即上銬逮捕。

▲▼侵入民宅 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲蕭男（左）被屋主父子壓制。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

屋主兒子表示，當時正要入睡，突然聽到樓下倉庫有聲響，立即與父母悄悄下樓，只見倉庫裡被人翻箱倒櫃一片狼藉，四處查看並沒有人在場，懷疑竊嫌就躲在廁所內，合力將廁所門打開，躲在裡面的蕭男自知被發現了，身揹得手的兩把釣竿奮力一搏往外衝出，卻仍被父子倆攔下，並壓制在地。

員警將蕭男帶返所後再次搜身，意外在他左邊口袋搜出一包白色粉末，經檢測確認係二級毒品安非他命（毛重0.23公克），全案依竊盜及毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

初步了解，蕭姓男子身型壯碩，平日打零工維生、居無定所，日前才在光天化日下竊取機車遭警送辦，卻仍然不思改進，摸黑進屋行竊，沒想到屋主父子本來就在派出所擔任義警，警覺性相當高，父子兩人合力將他壓制，報警將他逮捕。

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