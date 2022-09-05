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26歲開Jaguar卻付不起電費！理財專家自曝金錢弱點：破產才頓悟

▲XF大型、XE中型房車相繼離開台灣市場，未來品牌將把重心放在休旅、電動車銷售上。（圖／翻攝自Jaguar官網）

▲理財專家自曝26歲就開著Jagua，卻破產到聯電費都付不出來。（示意圖／翻攝自Jaguar官網）

記者林育綾／綜合報導

許多人賺錢會買名牌、名車等，藉此獲得他人羨慕眼光的「認同感」，一名理財專家提到，很多人都有這方面的「金錢弱點」，如果沒意識到，就會一直在這方面做出財務上的愚蠢決定。他自曝自己26歲就開著Jaguar，最後卻窮到沒錢付電費，即使破產也不想賣車，直到後來頓悟，才脫離這團泥淖。

理財專家戴夫．拉姆齊（Dave Ramsey）曾經順風順水，在年紀輕輕就靠投資快速累積財富，但後來投資失利而宣告破產；後來他重新檢視理財觀，打造一套經得起考驗的行動步驟，認為「理財之前，要先理人」，除了自己從谷底翻身，達到財務自由，也幫助許多家庭重掌金錢的主導權，成為理財專家、暢銷作家、理財節目的主持人。

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拉姆齊在新書《躺著就有錢的自由人生》提到，理財並不是與生俱來的能力，沒有人天生就會管理金錢，但「無知」並不是代表不聰明，而是缺乏方法。好消息是，無知也很容易克服，首先臉皮要厚，承認自己不是財金專家；再來可以看他的書；接著踏上「一輩子學習金錢知識的征途」，不必逼自己看財金頻道，但確實需要花至少一年去閱讀一些金錢相關的資訊、學習相關知識、參加相關研討會等，拿出行動顯示出在乎這件事。

▲▼「超強6罐子理財法」，盡早實現財富自由 。（圖／Pexels）

▲理財專家提到，沒有人天生會理財。（圖／Pexels）

他也分享，每個人都可能有「金錢弱點」，通常是用錢在向別人證明自己，這弱點可能是你買衣服的行徑、你的車，是你認為別人會對你投以崇拜眼神、讓你心裡笑開懷的弱點，「若是你沒意識到那個弱點在哪，你就會一直在這方面做出財務上的愚蠢決定。」

他自曝自己的弱點在車子，26歲第一次白手起家成為百萬富翁（美元）後，看中了一部捷豹（Jaguar），而他需要的其實是人們對因為他的成功，對他另眼相看和尊重，並膚淺地認為自己開的車可以給他這些東西。

後來他投資失利，越來越窮，還是用那台捷豹反覆跟幾家銀行貸款，還讓一位好友當貸款擔保人；而車子的狀況也每況愈下，油槽的主要封蓋壞掉了，使得引擎後方會漏油，滴在消音器上，造成燃燒，也讓燃燒的汽油量很大，因此不管開去哪，身後都會有綿延的煙幕。

甚至後來窮到連電費都付不起，電源欠繳而被切斷，「我當時常常會好奇：電力公司人員站在我家車道上的捷豹旁剪掉電表時，在想些什麼。」即使如此，他仍緊緊抓住那台車不放，擔保的朋友幫他還錢，建議他把車賣掉，他還因此發火。

直到朋友不再幫忙付貸款，銀行說要來把車牽走，他才頓悟的把車賣掉，「我最終得以脫離這團泥淖，把錢還給銀行，甚至償清積欠那位朋友的錢；但是過程很丟臉，我太執著於車子在我生活中所代表的意義，因此造成了其實可以避免的傷害。」

作者提到，當他覺醒，意識到自己有多愚蠢，才決定要戒掉毒品──也就是車子，決定在還沒翻身前，他不在乎開什麼樣的車、在別人眼裡體不體面。時間快轉到15年後，如今他再度變得富有了，打算換一部車，而他買車都習慣找車齡一到二年的車，也都會付現金、想辦法拿到划算的交易。

原先傾向找划算的物件，後來一位車商朋友打給他，告訴他有一部捷豹。「在這麼多年的傷心日子之後，在車子不再是我認同感的驅動力的時候，捷豹又進入了我的生活。」

拉姆齊大力提倡零債務生活，在新書《躺著就有錢的自由人生》分享把理財知識打包成實證有效的7步驟，期望和更多讀者分享，「致富需要的理財知識並不艱深（占20%），任何人都可以學會，贏家與輸家的差別往往在於行動力（占80%）」，該書如今也發行來台，由時報出版發行。

▲▼時報出版《躺著就有錢的自由人生》。（圖／時報出版）

▲時報出版《躺著就有錢的自由人生》。（圖／時報出版）

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