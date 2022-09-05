英國新首相將出爐　特拉斯看好出任！面臨柴契爾夫人後最大挑戰

▲ 英國首相熱門人選外相特拉斯。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國前首相強生（Boris Johnson）因醜聞纏身於7月請辭，保守黨預計當地5日中午宣布新黨魁。黨內激烈競爭過後，現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）被看好將成為新黨魁暨首相人選，在生活成本危機、工業動盪及經濟衰退之際上台執政，恐怕成為柴契爾夫人以後最艱困首相任期。

根據《路透社》，經過數周充滿分歧的領導權爭奪戰，特拉斯預料將擊敗前任財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），坐上黨魁暨首相大位，5日結果出爐後，留任看守內閣首相的強生也將開始交接。新任黨魁6日將前往蘇格蘭會見女王伊莉莎白二世，女王將要求新領導人組建政府。

特拉斯在黨內競爭中一直遙遙領先，若獲得任命將成為保守黨2015年大選以來第4任首相，而英國這段期間經歷重重危機，如今又面臨通膨飆升引發的長期衰退。

現年47歲的特拉斯在強生任內擔任外交大臣，承諾迅速採取行動應對生活成本危機，預告在一周內提出能源飆漲對策，並確保未來燃料供應，但4日受訪仍拒絕透露相關細節，僅稱該措施能讓上百萬人不用擔心冬天付不起能源帳單。

特拉斯眼前是一連串艱難任務，保守黨資深議員戴維斯（David Davis）直言，她將面臨的挑戰可能是1979年上任的柴契爾夫人（Margaret Thatcher）以後最難。反對黨則指責，這是保守黨政府12年來施政不力的後果。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》