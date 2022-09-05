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印度塔塔集團前董事長車禍身亡！　總理震驚哀悼

▲▼印度塔塔集團（Tata Group）主要投資控股公司Tata Sons前董事長米斯垂（Cyrus Mistry）4日因車禍喪生，享年54歲。（圖／翻攝推特）

▲Tata Sons前董事長米斯垂車禍喪生，享年54歲。（圖／翻攝推特）

文／中央社記者林行健新德里5日專電

印度塔塔集團（Tata Group）主要投資控股公司Tata Sons前董事長米斯垂（Cyrus Mistry）4日因車禍喪生，享年54歲。印度總理莫迪在推特（Twitter）發文表示震驚哀悼。

莫迪（Narendra Modi）昨天下午推文說，米斯垂意外死亡的消息令人「震驚」，形容他是對印度經濟實力有信心的企業領袖，他的辭世是工商界一大損失。

印度媒體報導，米斯垂昨天下午從阿默達巴德（Ahmedabad）返回孟買時，因所乘轎車高速撞上分隔欄而喪生；車上另有3人，1人死亡、2人多處骨折送醫，已脫離險境。

米斯垂的身家於2018年估計為100億美元，父親是印度建築業大亨，家族經營的Shapoorji Pallonji公司在1930年代開始買入Tata Sons的股份。

他2006年加入Tata Sons董事會，同時成為塔塔集團旗下多家公司的主管，因表現搶眼而於2012年獲選為董事長，成為第2個領導塔塔的「外姓人士」。英國「經濟學人」週刊（The Economist）2013年10月曾在報導中形容他是印度與英國「最重要的實業家」。

然而，米斯垂卻於2016年被投票免職，之後雙方打了近5年的官司，公司法上訴法庭雖作出對米斯垂有利的裁決，但被最高法院以存在瑕疵為由下令暫停執行。

媒體報導，米斯垂處理與跨國商業糾紛以及虧損資產的方式，與集團內老派勢力的期待迴異，加上微觀管理的行事風格，引發集團內的風暴。

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