軒嵐諾來襲交通異動懶人包！台鐵平溪線中斷、40船班停駛

▲軒嵐諾挾帶強風豪雨。（示意圖／記者陳煥丞攝）

生活中心／綜合報導

颱風軒嵐諾來襲，中央氣象局預估今（4）中午前會解除陸上颱風警報，不過持續受到外圍環流影響，各地風雨未歇，航空、海運與陸運多受影響，《東森新媒體ETtoday》整理交通異動懶人包供讀者參考。

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▲台鐵列車今正常行駛。（圖／記者李毓康攝）

國道

國5北上高乘載管制暫停實施

高公局指出，因軒嵐諾颱風影響，國道5號主要替代道路(台9線)可能路況不佳，且本周末往返宜蘭車流明顯減少，故取消今日(4)國道5號頭城、宜蘭、羅東及蘇澳北上入口匝道高乘載管制。

台鐵

除平溪路線受颱風影響中斷，預計下午5時前恢復，其餘各級列車正常行駛，並視風雨狀況機動調。



另外，台鐵提醒，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費；使用信用卡購票旅客，未攜帶原購票信用卡可由車站主管於票面簽證退現金。

高鐵

台灣高鐵公司宣布，高鐵今全線正常行車，將按時刻表發車，但若風力或雨量過大，將降速行駛，因屬天然災害，不適用延遲退費規定。

另外，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

船運

交通部航港局天然災害應變小組10時通報，受軒嵐諾颱風影響，今（4）日共有10航線，計40航次停航：

(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)

(2)台北-馬祖：全部停航(1航次)

(3)南竿-東引：全部停航(1航次)

(4)高雄-馬公：全部停航(1航次)

(5)東港-小琉球：部分停航(開航48航次，停航2航次)

(6)鹽埔-小琉球：部分停航(開航10航次，停航2航次)

(7)綠島-蘭嶼：全部停航(1航次)

(8)富岡-綠島：全部停航(14航次)

(9)富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)

(10)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)

航空

根據民航局統計，受軒嵐諾颱風影響，今日截至10:00，受軒嵐諾颱風影響，今日截至1000，國內線取消16架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線取消14架次。

長榮航空

今日預計延遲1.5-2小時抵達航班：

多倫多-台北 BR35

紐約-台北 BR31

舊金山-台北 BR17

洛杉磯-台北 BR11

布里斯本-台北 BR316

溫哥華-台北 BR09

立榮航空

受到軒嵐諾颱風影響，立榮航空今（4）日往返馬祖航班全日取消。

其他國內航線維持正常營運，並將視天候狀況調整航班。

立榮航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排，可上立榮航空網站www.uniair.com.tw或各機場辦事處及訂位中心洽詢。