王必勝「雨天撐傘說」回應次世代疫苗採購：應先擋雨而非期待新傘

記者嚴云岑／台北報導

資深媒體人趙少康批評台灣未採購莫德納BA.5雙價疫苗「該打屁股」，指揮中心今（3）日臨時召開記者會澄清採購BA.1雙價疫苗原因。本土疫情已連三週上升，王必勝舉下雨為例，「應該用準備好的雨傘擋雨，而不是先讓他淋雨，再期待一個新的雨傘。」現在已有對BA.5有效的疫苗，在疫情已經開始的時候，就應該去施打。

王必勝表示，今天之所以召開記者會，就是因為今日開始有一些轉傳資訊不是這麼正確，但訊息傳遞、擴散會影響意願，攸關人民健康與安全，還記得去年的時候，一些比較錯誤訊息，對於疫苗副作用誇大，疫苗訊息轉傳，讓長者對於疫苗施打疑慮到現在都還有，對於疫苗方面問題，會立即作澄清。

王必勝表示，次世代疫苗主要有兩種劑型，「原型株+BA.1」是非常近期剛出來的疫苗，已完成第二、三期臨床試驗，核准使用國家有英國、瑞士、澳洲、歐盟、加拿大與台灣。另一款次世代疫苗則為「原型株+BA.4/BA.5」，目前只有動物試驗，輔以BA.1臨床試驗作佐證，僅有美國於8/31通過，因為非傳統作法，「我們也有點訝異」，但美國應該也有他們的考量。

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王必勝另提到，目前全球僅有美國基於動物實驗資料與BA.1臨床試驗資料佐證通過EUA，其他國家尚未採納，效價也難以確定，尚待更多臨床試驗資料佐證。莫德納也表示，目前無法供貨BA.5雙價疫苗給給美國以外其他國家，指揮中心也推算，如果要採購BA.5雙價疫苗，需要等到年底，會持續關注BA.5雙價次世代疫苗發展，並請廠商持續提供資料進行審查，再依審查結果與廠商洽詢購買。

王必勝進一步提到，這一週確診人數是到21.2萬，比上周17.2萬上周13.1%，連續三週上升且幅度擴大，表示疫情已經起來了，「在這個情況下疫苗一定要打」，才能預防重症與死亡侵襲。指揮中心從以前到現在都沒有逼迫大家打疫苗，如果是堅持等雙價疫苗的人，也可以去等，但不要妨礙訊息傳遞。