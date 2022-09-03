「台中房思琪」狼師情勒信曝光！教育局解聘：永不錄用、無退休金

▲「台中房思琪案」黃師過去在學生週記簿上留下的言論引發爭議。（翻攝自人本教育基金會南部辦公室臉書）



圖文／鏡週刊

台中某數學資優班黃姓教師25前疑似性侵女學生，受害者A女近日在人本教育基金會陪同下勇敢出面，事件一出震驚全台，堪稱「台中房思琪案」。而日前人本教育基金會也曝光黃師在女同學聯絡簿上留下的字句，像是「你真的要與老師『對立』、『鬥』嗎」「我將考慮：畢業後，列為『不受歡迎校友』」等。此外，人本教育基金會除了針對此案發起連署，過去A女的同班同學也站出來力挺A女，認為從各項蛛絲馬跡拼湊起來，A女確實受到侵害。今（2）日台中市教育局則公布懲處結果，稱將黃師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。

「台中房思琪案」持續延燒，吹哨者A女日前出面指控國二起遭到資優班老師黃師性侵，黃師會採取接送、孤立、假日課輔等手段，令A女無法脫離魔爪，甚至到了A女高中和大學時，黃師仍會騷擾跟蹤，揚言要讓A女考不上教甄等。且黃師後來考上校長，還曾獲頒資深優良教育行政人員，本來8月要退休，後因性侵疑雲被調查而暫緩。此事爆出後，也出現更多受害者出面指控遭黃師性侵。

而人本教育基金會南部辦公室日前於臉書揭露黃師帶班手法，包括分化男女、孤立A生女，跟A女講話的男學生都會被約談斥責，以及因小事責罵學生一節課，威脅學生「是你欠我還是我欠你？」等，黃師還會設立班歌，有時上課上到一半，只要他一起頭，其他學生就要接著唱下去。

此外，黃師還規定學生週記需含4欄位：我的感謝、我的最愛、我的收穫及「我的最恨」，強迫學生寫下犯錯自白供自己謾罵。而從人本教育基金會南部辦公室公開的照片中，可見黃師於學生週記寫下「你真的要與老師『對立』、『鬥』嗎？我不斷容忍、退後，你們似要得寸進尺……真的要一步反擊？」「我將考慮：畢業後，列為『不受歡迎校友』……並列歷屆學弟妹之負面教材」等語帶威脅的評語。

近日，當年A女的同班同學也出面力挺A女，作證當時黃師確實常接送A女、特別買便當給A女等等，並稱「我們都相信A小姐」。A女的同班同學也發表公開信給教育部長潘文忠，指出「我們彼此之間回憶當年在學狀況與導師的言行，互相比對之後拼湊出更多證據，讓我們相信A女的遭遇，即是：當年我們的導師真的性侵了同學。​」

同學們也呼籲教育部密切關注台中市教育局的處理進度，質疑台中市教育局4月接獲被害人申請性平事件調查之後，未依法將加害人停聘停職，堅稱已暫緩校長退休，讓其留職停薪，令人費解。且教育局違反當事人意願，逕行將調查資料送請地檢署告發偵辦，令幾位被害人面臨更大的曝光風險。

對此，今（2）日下午，台中市教育局則宣布，下午性平會審議調查小組報告，經過審查，性平會同意調查報告及懲處建議：黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。至於4月來消極無作為爭議？教育局則稱，依照法律規定，教師是否停聘、解聘、不續聘，是由學校教評會決定，若教師涉及性侵案件，則是由當時學校組成性平會審議；行為人當時為校長或現職為校長者，則由主管機關召開性平會審議、調查，進而懲處。教育局也公布時間圖表，並稱除行政懲處外，黃姓教師也將面對司法偵辦。

不過根據法定程序，9月上旬還得召開一次會議，確認是否維持這項決議。

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