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彰化社福卡納國道客運！　1800位阿公阿嬤免費搭國光客運衝台北

▲▼國光客運。（圖／業者提供）

▲國光客運。（圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

彰化縣推出長青幸福卡，每月有1千元額度，8月1日起納入國道客運長途路線，其中包括國光客運「1828彰化-台北」、「1829員林-台北」、「1830北斗-台北」三條路線。國光客運統計，首月有近1800人次持長青幸福卡搭乘，平均每天載送60人次阿公阿嬤往返台北彰化。

彰化縣長青幸福卡以65歲以上長者、身障人士以及55歲以上原住民為申請對象，原本限定搭乘當地一般公路客運，不少人反映每月1000元點數根本用不完，希望擴大納入長途國道客運，擴張跨縣市移動版圖，鼓勵老人家多多出門走走。

彰化縣政府8月起納入8條國道客運路線。國光客運表示，以行駛里程最遠國光客運1830北斗台北路線為例，敬老半票單趟210元，來回420元，可以全額抵扣，阿公阿嬤北上探親旅遊不用自己花錢，一千元點數每月來回台北兩三趟都不成問題，吸引不少銀髮退休族利用國旅熱潮北上觀光。

根據國光客運統計，首月有近1800人次持長青幸福卡搭乘。國光客運表示，起跑第一個月尚處於宣導期，接下來應該會有更多持卡長輩知道享用這項福利。

目前六都與各縣市都有敬老愛心卡補助，依各地財政狀況，金額不一，優惠範圍也有所差異。台北新北每月各儲值480點（元），桃園市800點（元），台南市與高雄市敬老愛心卡，沒有固定額度，不限次數免費搭乘市區公車或捷運半價，台中市與彰化縣則是全台最高金額1000元。其中，台中市、彰化縣與南投縣三地可全額抵扣行經當地國道客運路線。

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